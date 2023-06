 Chart des Tages: Ölpreis unter Druck

Am Sonntag diskutiert das Öl-Kartell Opec plus über Förderkürzungen. Das Treffen könnte schwierig werden. Der Ölpreis lag zuletzt bei etwa 72 Dollar.

Der Preis für Brent-Futures ist seit Mitte April um mehr als 17 Prozent zurückgegangen. (Foto: dpa) Erdölförderung

Am Sonntag treffen sich die Opec-plus-Staaten in Wien, um über Öl-Förderkürzungen zu entscheiden. Die Interessen könnten unterschiedlicher kaum sein: Saudi-Arabien braucht Schätzungen zufolge einen Ölpreis von 81 Dollar, um seinen Staatshaushalt zu finanzieren. Doch der Preis für Brent-Futures ist seit Mitte April um mehr als 17 Prozent zurückgegangen und lag am Donnerstagnachmittag bei knapp 72 US-Dollar.

Das liegt auch daran, dass Russland mehr Öl exportiert als vereinbart, um seinen Krieg gegen die Ukraine zu finanzieren. Dass das Opec-Treffen schwierig werden könnte, zeigt sich auch darin, dass Journalisten von Nachrichtenagenturen wie Bloomberg keine Einladung erhalten haben, um vor Ort zu berichten. Laut einer Bloomberg-Umfrage rechnen die meisten Analysten aber nicht mit weiteren Produktionskürzungen.

