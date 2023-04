Chart des Tages Rakuten Bank gelingt Börsengang

Die Rakuten Bank ist in Tokio an die Börse gegangen. Die Börsennotierung ist Teil des Plans der Rakuten-Gruppe, ihr Finanzgeschäft auszubauen.

Der Börsengang der Tochter des E-Commerce-Unternehmens Rakuten war mit 83,3 Milliarden Yen (623 Millionen US-Dollar) der größte seit Dezember 2018. (Foto: Reuters) Rakuten Bank

Frankfurt Die Rakuten Bank hat am Freitag in Japan ein erfolgreiches Börsendebüt (IPO) gefeiert. Die Aktie ging in Tokio bei 1930 Yen aus dem Handel – gegenüber dem Ausgabepreis von 1400 Yen war das ein Plus von knapp 38 Prozent. Der Börsengang der Tochter des E-Commerce-Unternehmens Rakuten war mit 83,3 Milliarden Yen (623 Millionen US-Dollar) der größte seit Dezember 2018.

Rakuten hatte die Aktien ursprünglich für 1630 bis 1960 Yen anbieten wollen. Aufgrund der Pleite der Silicon Valley Bank in den USA und den Turbulenzen um die Credit Suisse musste es seine Preisspanne aber auf 1300 bis 1400 Yen senken.

Die Börsennotierung ist Teil des Plans der Rakuten-Gruppe, ihr Finanzgeschäft auszubauen. Die Konkurrenz durch Amazon belastet die Einnahmen im Kerngeschäft E-Commerce , gleichzeitig haben aggressive Werbemaßnahmen für die angeschlagene Mobilfunksparte dem Unternehmen Verluste beschert.

