Chart des Tages Rally der Zalando-Aktie jäh gestoppt

Anleger nehmen im großen Stil Gewinne bei Zalando mit. Der Kurs des Modehändlers hat sich in drei Monaten fast verdoppelt.

Die EZB-Zinspolitik lastet auf Wachstumswerten. (Foto: Reuters) Zalando-Pakete

Die Rally der Zalando-Aktie ist am Donnerstag vorerst gestoppt worden. Die Titel des Online-Modehändlers verloren im Dax bis zu 7,5 Prozent.

In den Wochen zuvor war der Kurs stark gestiegen. Vom Jahrestief Ende September bei 19,18 Euro ging es für die Papiere um fast 90 Prozent aufwärts auf bis zu 36,30 Euro. Durch die Rally hatte der Konzern sogar den Abstieg in den MDax abwenden können. Nun ging es zurück in Richtung 32 Euro.

Die Zalando-Aktie hatte von drei Faktoren profitiert: Die Zinserwartungen waren gesunken, die Sorgen um die Inflation hatten nachgelassen und auch die Bedenken bezüglich einer tiefen Rezession in Europa waren weniger geworden.

Die EZB-Ratssitzung am Donnerstag hat diese Erwartung nun relativiert, weswegen Anleger Gewinne realisierten. Darunter litt nicht nur Zalando, sondern es litten auch andere zinssensible Aktien wie About You, Delivery Hero und Hellofresh.

