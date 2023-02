Chart des Tages Rekord für Aktie der Porsche AG

Die Porsche AG konnte am Donnerstag ihren bisherigen Höchststand aus Dezember 2022 übertreffen. Der Sportwagenhersteller profitiert von zwei Faktoren.

Der Sportwagenhersteller konnte auch von guten Zahlen des Konkurrenten Ferrari profitieren. (Foto: Bloomberg) Porsche AG

Die Aktie des Sportwagenbauers Porsche AG hat am Donnerstag ein Rekordhoch erreicht. Die Titel stiegen auf der Handelsplattform Xetra in der Spitze um 4,2 Prozent auf 114,10 Euro.

Das vorherige Rekordhoch von 112,15 Euro stammte aus dem Dezember 2022. Von dort war sie bis auf 91 Dollar gefallen, ehe der Kurs wieder nach oben drehte: Hersteller von hochpreisigen Autos gelten als weniger anfällig für Konjunkturrisiken, da sich die zahlungskräftige Kundschaft die Produkte auch in wirtschaftlich schwachen Zeiten leisten kann.

Am Donnerstag profitierte die Porsche-Aktie von zwei Faktoren: Konkurrent Ferrari erhöhte seine Prognose für 2023, was auf eine robuste Nachfrage in dem Segment hindeutet. Zum anderen erklärte Analyst Michael Foundoukidis von Oddo die Porsche-Aktie „innerhalb einer klaren Hierarchie“ zu seinem Favoriten in der Branche. Sein Kursziel liegt bei 120 Euro.

