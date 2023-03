Chart des Tages Rheinmetall profitiert von Aufstieg

Der Rüstungskonzern wird interessanter für institutionelle Investoren. Die Aktie von Rheinmetall hat am Montag zu den größten Gewinnern am deutschen Markt gehört.

Rheinmetall zählt bei Militärfahrzeugen und im Munitionsgeschäft nach eigenen Angaben zu den drei größten Herstellern der westlichen Welt. (Foto: dpa) Rüstungskonzern Rheinmetall

Titel des Düsseldorfer Rüstungskonzerns stiegen am ersten Handelstag nach dem Aufstieg in den Leitindex Dax um bis zu 6,2 Prozent auf knapp 250 Euro. Durch den Aufstieg in den Dax wird Rheinmetall interessanter für institutionelle Investoren. Zudem profitierte die Aktie von positiven Analystenkommentaren.

So sieht Holger Schmidt von der DZ Bank durch den zunehmenden Bedarf an militärischer Ausrüstung mittelfristig Potenzial. Analyst David Perry von der US-Bank JP Morgan erhöhte sein Kursziel für Rheinmetall von 265 auf 310 Euro.

Rheinmetall zählt bei Militärfahrzeugen und im Munitionsgeschäft nach eigenen Angaben zu den drei größten Herstellern der westlichen Welt. Seit der russischen Invasion in die Ukraine vor etwa einem Jahr hat sich der Börsenkurs der Aktie mehr als verdoppelt.

Mehr: Rheinmetall hofft auf Milliardenaufträge aus Sondervermögen

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen