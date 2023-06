Chart des Tages Schlechte Nachrichten aus USA belasten Aktie von Fresenius Medical Care

Die Geschäftsaussichten für den Medizintechnikkonzern in den USA haben sich verschlechtert. Die Aktie verliert bis zu fünf Prozent. Fürs Gesamtjahr steht weiterhin ein Plus.

Wegen starker Kursgewinne im Gesamtjahr sind die akuten Verluste für FMC verkraftbar. (Foto: imago images/Alexander Pohl) Fresenius Medical Care

Düsseldorf Schlechte Nachrichten aus den USA haben am Dienstag den Kurs des Medizintechnikers Fresenius Medical Care belastet. Am Morgen war bekannt geworden, dass die staatliche Krankenversicherung Medicare ihre Erstattungssätze für Dialysebehandlungen weniger stark erhöht hat, als in der Branche erwartet worden war.

Laut der Analysten von Jefferies wird es für den Konzern dadurch noch schwieriger, die Ziele für die kommenden Jahre zu erreichen. In Nordamerika erzielt Fresenius Medical Care 70 Prozent seiner Umsatzerlöse. Die FMC-Aktie verlor etwa 5,5 Prozent und war damit einer der größten Verlierer im Nebenwerteindex MDax.

Die akuten Verluste sind für den Konzern mit Sitz im hessischen Bad Homburg aber verkraftbar. Denn seit Jahresanfang haben die Papiere mehr als 40 Prozent gewonnen. Ihren Höchststand erreichten sie am vergangenen Freitag mit 44,84 Euro. Zum Handelsschluss am Dienstag lag die Aktie immer noch bei 41,67 Euro.

