 Chart des Tages: Siltronic verzeichnet Kurssprung von fast zehn Prozent

Der Zulieferer der Chipindustrie profitiert vom Boom um Künstliche Intelligenz. An den Wertzuwachs des US-Chipkonzerns Nvidia reichen die Gewinne aber nicht heran.

Von ihrem Jahreshoch ist die Aktie trotz des heutigen Kurssprungs noch weit entfernt. (Foto: dpa) Herstellung von Siliziumscheiben bei Siltronic

Düsseldorf In der Bugwelle der Wertgewinne des US-Chipkonzerns Nvidia verzeichnete die Aktie von Siltronic am Donnerstag einen Kurssprung. Ebenso wie der große Konkurrent aus Kalifornien profitiert Siltronic von dem Boom um Künstliche Intelligenz. Das Münchener Unternehmen fertigt Wafer aus Reinstsilizium, die für die Halbleiterproduktion gebraucht werden.

Die Aktie gewann in der Spitze fast zehn Prozent auf 74,45 Euro und war damit am Donnerstag größter Gewinner im Nebenwerteindex MDax. Auch weitere europäische Chipwerte legten zu. Siltronic gleicht damit einen Teil der Wertverluste wieder aus, die das Unternehmen seit Jahresanfang an der Börse erlitten hat.

Vor allem vor zwei Wochen ging es für Siltronic steil abwärts, als der Chipzulieferer für das erste Quartal einen schwächeren Umsatz und Betriebsgewinn vermeldete. Zu der Zeit hatte man auch fürs Gesamtjahr keine Geschäftsbelebung erwartet.

