Chart des Tages Sinkende Gaspreise treiben Stahl-Aktien in die Höhe

Die Aktie von Thyssen-Krupp steigt auf den höchsten Stand seit Juni 2022. Die Produktionskosten sinken angesichts der Entwicklung der Gaspreise.

Die Aktie gehörte zu den Favoriten. (Foto: dpa) Thyssen-Krupp-Stahlwerk

Frankfurt Am Donnerstag sind am europäischen Aktienmarkt die Papiere von Stahlunternehmen kräftig gestiegen. Die Papiere von Thyssen-Krupp legten um bis zu 8,4 Prozent zu. Damit waren sie der größte Tagesgewinner im Nebenwerteindex MDax, mit bis zu 6,50 Euro waren sie so teuer wie zuletzt im Juni vergangenen Jahres.

Die Papiere des Duisburger Industriekonzerns profitierten von dem sinkenden Gaspreis. Das milde Winterwetter hatte diesen in den vergangenen Tagen auf die niedrigste Notierung seit dem russischen Angriff auf die Ukraine gedrückt. Der europäische Future stand am Morgen bei 63,50 Euro. Dadurch sinken die Produktionskosten des Branchenriesen.

Auch die Aktien anderer Stahlkonzerne profitierten davon. Im Kleinwerteindex SDax gehörten die Konkurrenten Salzgitter und Klöckner zu den größten Gewinnern, in Europa ebenso Aperam, Vallourec und Voestalpine.

