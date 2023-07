Chart des Tages Sixt-Aktie der größte Verlierer im MDax

Anleger nehmen einen Analystenkommentar zum Anlass, beim Autovermieter Gewinne mitzunehmen. Viele Experten bleiben aber optimistisch.

Der Autovermieter hatte in der Covid-Krise die Probleme der Wettbewerber ausgenutzt und seine Expansion in den USA vorangetrieben. (Foto: IMAGO/Beautiful Sports) Sixt-Firmenschilder

Düsseldorf Die Aktie von Sixt war am Freitag am deutschen Aktienmarkt der größte Verlierer im MDax. Aufgrund einer Herunterstufung durch die Deutsche Bank verlor die Aktie bis zu 6,8 Prozent an Wert und ging letztendlich mit einem Verlust von gut fünf Prozent aus dem Handel.

Analyst Michael Kuhn hatte die Titel von „Buy“ auf „Hold“ heruntergenommen. Er halte zwar Sixt für das wahrscheinlich am besten geführte Unternehmen in der Autovermietungsbranche, die Gewinne dürften in diesem Jahr aber sinken. „Wir erwarten auch in den nächsten zwei Jahren kein großes Gewinnwachstum. Gleichzeitig zeigen wichtige Indikatoren für die Automobilindustrie, wie die Gebrauchtwagenpreise, Anzeichen einer zunehmenden Schwäche.“

