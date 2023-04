Chart des Tages Snap-Aktie verliert nach Umsatzrückgang bis zu 20 Prozent

Die Abkühlung des Werbemarktes lässt das Geschäft schrumpfen. Die Aktie fällt zeitweise auf den tiefsten Stand seit dem vergangenen Dezember.

Snap wird von der allgemeinen Abkühlung des Online-Werbemarkts getroffen. (Foto: Lucas Jackson) Snap

Frankfurt Die Börse hat die Macher der Foto-App Snapchat hart für den ersten Umsatzrückgang abgestraft. Die Aktie verlor am Freitag in den USA bis zu 20 Prozent an Wert. Mit 8,41 Dollar lag der Kurs zwischenzeitlich so tief wie zuletzt im vergangenen Dezember.

Der Umsatz der Betreiberfirma Snap fiel im vergangenen Quartal um sieben Prozent auf 988,6 Millionen Dollar (896,3 Millionen Euro). Früher war Snap für explosives Wachstum bekannt. Immerhin stieg die Zahl der täglich aktiven Snapchat-Nutzer binnen drei Monaten von 375 auf 383 Millionen. Auch der Quartalsverlust verbesserte sich auf 328,7 Millionen Dollar von 359,6 Millionen Dollar ein Jahr zuvor.

Snap wird von der allgemeinen Abkühlung des Online-Werbemarkts getroffen, die auch die Tech-Giganten Google und Facebook spüren. Es gibt aber auch andere Probleme. Nachdem Apples Maßnahmen für mehr Privatsphäre auf dem iPhone viele bisherige Werbemodelle durcheinander wirbelten, setzte Snap neue Verfahren auf, die aber noch nicht rund laufen.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen