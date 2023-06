Chart des Tages Sommersaison treibt Tui-Aktie an

Beim Reisekonzern liegen die Buchungen teilweise über dem Niveau von vor der Coronapandemie. Auch die Konkurrenz profitiert von dem Preisanstieg.

Frankfurt Die Aktie des Reisekonzerns Tui ist am Mittwoch auf den höchsten Stand seit April gestiegen. In der Spitze legten die Titel um bis zu 5,9 Prozent zu auf 6,99 Euro. Im Zuge dessen stiegen auch andere Reisewerte wie Fraport und Lufthansa an.

Stefan Baumert, Deutschlandchef von Tui, hatte am Dienstagabend in Berlin erklärt, der Reisekonzern profitiere trotz der hohen Inflation von einer kräftigen Nachfrage. Die Buchungen für die Sommersaison lägen teilweise über dem Niveau von vor der Coronapandemie. Deshalb habe Tui in einigen Zielgebieten noch einmal Kontingente nachbestellt.

Tui war im Zuge der Coronapandemie in die Bredouille geraten und musste wie viele Unternehmen in der Reisebranche mit Staatshilfen vor dem Aus gerettet werden. Mittlerweile hat Tui die Hilfen, auch mit Mitteln aus einer Kapitalerhöhung, vollständig zurückgezahlt.

