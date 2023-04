Chart des Tages Südzucker erhöht Dividende nach Milliardengewinn kräftig – Aktie legt zu

Europas größter Zuckerkonzern hat die Gewinnprognose übertroffen. Die Aktionäre sollen nun eine Dividende von 70 Cent je Aktie erhalten.

Das Unternehmen hatte sich noch vor dem Ukrainekrieg noch günstig mit Energie eingedeckt. (Foto: obs) Produktionsanlage von Südzucker

Frankfurt Europas größter Zuckerkonzern Südzucker hat seine mehrfach angehobenen Gewinnprognosen nochmals übertroffen und lässt seine Aktionäre mit einer deutlich steigenden Dividende daran teilhaben.

Dieser kräftige Nachschlag bei der Dividende ließ Anleger zugreifen. Die Titel kletterten mit einem Plus von zwischenzeitlich über zehn Prozent auf den höchsten Stand seit mehr als zweieinhalb Jahren. Der Mannheimer Konzern will die Aktionäre – vor allem Rübenbauern aus Süddeutschland – mit einer auf 70 (40) Cent je Aktie angehobenen Dividende an dem Milliardengewinn dank des boomenden Zuckergeschäfts beteiligen.

Mehr Geld hatte Südzucker zuletzt vor zehn Jahren ausgeschüttet. Der Aufsichtsrat und die virtuelle Hauptversammlung am 13. Juli müssen dem noch zustimmen. Und Südzucker rechnet nicht mit einem Ende des Booms. Im ersten Quartal werde das operative Ergebnis (Ebitda) deutlich über dem Vorjahreswert liegen.

