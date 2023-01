Chart des Tages Symrise-Aktie unter Druck

Der Dax-Konzern verpasst aufgrund von Abschreibungen das Margenziel für das Geschäftsjahr 2022. Die Aktie rutscht deutlich ab.

Der Konzern ist einer der weltweit führenden Anbieter von Duft- und Geschmacksstoffen. (Foto: dpa) Fassade des Verwaltungsgebäudes der Symrise AG

Holzminden in Niedersachsen Die Aktie des Duft- und Aromenherstellers Symrise ist am Montag auf den tiefsten Stand seit drei Monaten gefallen. Mit einem Minus von bis zu acht Prozent war sie der mit Abstand größte Verlierer im deutschen Leitindex Dax.

Symrise hatte am Freitagabend eine Gewinnwarnung veröffentlicht. Wegen des Kursverfalls bei seiner Beteiligung Swedencare im vergangenen Jahr waren Wertberichtigungen in Höhe von 126 Millionen Euro zu verbuchen, die die Jahresziele durchkreuzen. Dadurch erreichte Symrise 2022 eine operative Umsatzrendite (Ebitda-Marge) von 17,2 Prozent statt der in Aussicht gestellten 21 Prozent.

Nach Einschätzung von Analystin Virginie Boucher-Ferte von der Deutschen Bank hat Symrise aber auch steigende Kosten und einen schwächeren Absatz im Bereich Duft und Pflege zu spüren bekommen. Sie senkte ihr Kursziel für die Papiere von 125 auf 122 Euro. Am Montag fielen die Titel zeitweise unter die Marke von 100 Euro.

