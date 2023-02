Chart des Tages Übernahmegerüchte treiben Aktie von Standard Chartered an

Neue Berichte über ein Angebot aus Abu Dhabi sorgen für kräftige Kursgewinne bei Standard Chartered. Die Aktien legten am Donnerstag um rund zehn Prozent zu.

Die Aktie des britischen Geldhauses war am Donnerstag so viel wert wie seit drei Jahren nicht mehr. (Foto: Reuters) Standard Chartered

Düsseldorf Glaubt man der Nachrichtenagentur Bloomberg, dann bereitet die First Abu Dhabi Bank ein Übernahmeangebot für den Konkurrenten Standard Chartered vor. Die Investoren halten dieses Szenario offenbar für plausibel, denn der Kurs des britischen Geldhauses legte an der Londoner Börse bis zum Donnerstag Nachmittag um rund zehn Prozent zu. Mit einem Kurs von 7,60 Pfund war die Aktie so viel wert wie seit mehr als drei Jahren nicht mehr.

Die First Abu Dhabi Bank hatte vor kurzem bestätigt, dass sie Interesse an einem Kauf von Standard Chartered hat, den Plan aber dann wieder aufgegeben. Der Bloomberg-Meldung zufolge bereitet die First Abu Dhabi Bank im Hintergrund dennoch ein Angebot im Wert von 30 bis 35 Milliarden US-Dollar für den Konkurrenten vor, der sein Geld vor allem in den Schwellenländern verdient.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen