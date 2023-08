Chiphersteller Nvidia-Zahlen könnten gesamten Aktienmarkt bewegen

Schon lange nicht mehr haben Anleger so gespannt auf Quartalszahlen gewartet wie bei dem US-Tech-Konzern. Nun wird sich zeigen, ob Nvidia die hochgesteckten Erwartungen erfüllen kann.

Die anstehenden Quartalszahlen des US-Chipherstellers könnten die Richtung für Technologieaktien vorgeben. (Foto: Reuters) Hochleistungschips von Nvidia

Frankfurt Wie groß kann bei all der Vorfreude am Ende noch die Überraschung sein? Am Mittwochvormittag reichte die Aufregung rund um die anstehenden Quartalszahlen von Nvidia zumindest noch, um den deutschen Leitindex Dax anzutreiben. Händler führten das Plus von 0,6 Prozent bis zum Mittag auf die Erwartungen an die Daten des Unternehmens zurück, das sein Geld zunehmend mit Hochleistungschips verdient, wie sie für anspruchsvolle Anwendungen auf dem Gebiet der Künstlichen Intelligenz (KI) nötig sind.

Nvidia hat für das zweite Quartal dank der starken Nachfrage nach Rechenkapazität für KI einen Umsatz mehr als 50 Prozent über den Analystenerwartungen prognostiziert. Die Investoren hoffen nun, dass die anstehenden Zahlen noch stärker ausfallen. „Angesichts des ungebrochenen KI-Hypes kommt dem Ergebnisbericht des Chipherstellers eine besondere Bedeutung zu“, sagte Thomas Altmann, Portfoliomanager beim Vermögensverwalter QC Partners, der Nachrichtenagentur Reuters.

