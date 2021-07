Coinbase-Gebühren So teuer ist der Handel mit Kryptowährungen auf Coinbase

Coinbase will den Handel mit Kryptowährungen für alle zugänglich machen und verlangt dafür Gebühren. Der Vergleich mit anderen Brokern zeigt: Es geht auch günstiger.

Düsseldorf Lange Zeit benötigten Anleger für den Handel mit Kryptowährung wie Bitcoin technisches Wissen und Geschick. Die Kryptohandelsplattform Coinbase will dies ändern und Kryptowährungen zur gängigen Anlage machen. Für den Kauf und Verkauf von Kryptowährungen verlangt Coinbase Gebühren. Ein paar Funktionen sind kostenlos.

Wie hoch sind die Handelsgebühren auf Coinbase aktuell und mit welchem Zahlungsmittel kann ich Geldbeträge kostenlos an mein Portfolio überweisen? Alle wichtigen Fragen zum Handel mit Kryptowährungen und den anfallenden Gebühren auf Coinbase im Überblick.

Was ist Coinbase?

Coinbase ist eine US-Handelsplattform auf der Nutzer Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum oder Dogecoin kaufen und verkaufen können. Das 2012 gegründete Start-up hat es sich zum Ziel gesetzt, Bitcoin und Co. massentauglich zu machen.

Daher setzte Coinbase früh auf Nutzerfreundlichkeit und arbeitete mit Regulierern zusammen. Der Handel und die Aufbewahrung von Kryptowährungen sollten so einfach sein wie Onlinebanking und einen einfachen Zugang zum Kryptomarkt bieten.​​​​​

Wie melde ich mich bei Coinbase an?

Um Kryptowährungen auf Coinbase handeln zu können, ist eine vorherige Anmeldung notwendig. Bei der Anmeldung ist eine Ausweisdokument zur Identifikation erforderlich. Coinbase akzeptiert neben dem Personalausweis auch den Reisepass oder den Führerschein. Eines dieser Dokumente muss bei der Anmeldung via Fotoupload an Coinbase übermittelt werden. Zudem verlangt Coinbase bereits bei der Registrierung den vollständigen Namen des Kunden, die E-Mail-Adresse und ein Passwort.

Das Foto-Identifikationsverfahren unterscheidet Coinbase von vielen anderen Brokern wie Etoro oder TradeRepublic. Hier ist eine Identifikation via Video und Ausweisdokument notwendig.

Wie handle ich Kryptowährungen auf Coinbase?

Der Prozess des Tradens läuft auf Coinbase ähnlich wie Online-Shopping. Anleger wählen die gewünschte Kryptowährung, eine Summe und die gewünschte Zahlungsart – schon sind die Coins im Besitz des Käufers. Dabei ist man an kein Endgerät gebunden.

Kunden können sich via Laptop oder Computer ins Portfolio einloggen, Coins kaufen oder verkaufen. Möglich ist das auch über die Coinbase-App. Sie steht sowohl für Android als auch für iOS in den jeweiligen Appstores zum kostenlosen Download bereit.

Welche Kryptowährungen sind bei Coinbase handelbar?

Insgesamt sind aktuell 69 Kryptowährungen handelbar (Stand 6. Juli 2021). Neben den großen und bekannten Währungen wie Bitcoin oder Ethereum gehören auch zahlreiche kleinere und unbekanntere Kryptowährung dazu.

Das Portfolio an handelbaren Kryptowährungen wird bei Coinbase stetig ausgebaut. Zuletzt kam der Dogecoin hinzu. Dieser stand zuletzt im medialen Rampenlicht, da Tesla-Gründer Elon Musk den Kurs der Währung durch Tweets befeuerte und der Kurs so innerhalb weniger Monate um mehrere Tausend Prozent stieg.

Welche Gebühren fallen fürs Traden auf Coinbase an?

Die Gebühren für den Handel auf Coinbase liegen aktuell bei 1,49 Prozent der investierten Summe. Wer also beispielsweise 1000 Dollar in Bitcoin investiert, zahlt davon 14,90 Dollar Gebühren für den Handel auf Coinbase und ist somit mit 985,10 Dollar in die Kryptowährung investiert.

Der Spread liegt bei 0,5 Prozent. Der Begriff Spread bezeichnet im beim Traden die Differenz zwischen dem Kauf- und dem Verkaufskurs eines Vermögenswertes. Dieser Wert ist abhängig von den Schwankungen des Marktes.

Kauft man auf Coinbase Kryptowährungen über Sofortkauf oder via Kreditkarte, belaufen sich die Gebühren auf 3,99 Prozent des gehandelten Betrages. Bei einem Investment von mehr als 1000 Dollar würden also 39,90 Dollar Gebühren zu Buche schlagen. Auch für Auszahlungen vom Coinbase-Konto fällt eine Gebühr an. Diese liegt aktuell bei 0,18 Dollar je Auszahlung.

Die Höhe der Gebühr unterscheidet sich darüber hinaus noch hinsichtlich der Höhe der Investition. Coinbase erhebt eine Gebühr, – zusätzlich zum Spread – die einer Pauschalgebühr oder einer variablen prozentualen Gebühr entspricht. Diese wird anhand der Region, dem Produktmerkmal und der Zahlungsart bestimmt. Das sind die Pauschalgebühren für den Handel auf Coinbase.

Wenn der Gesamttransaktionsbetrag kleiner oder gleich 10 Dollar ist, beträgt die Gebühr 0,99 Dollar.

Wenn der Gesamtbetrag der Transaktion zwischen 10 Dollar und 25 Dollar liegt, beträgt die Gebühr 1,49 Dollar.

Wenn der Gesamtbetrag der Transaktion zwischen 25,01 Dollar bis 50 Dollar liegt, beträgt die Gebühr 1,99 Dollar.

Wenn der Gesamtbetrag der Transaktion zwischen 50,01 Dollar und 200 Dollar liegt, beträgt die Gebühr 2,99 Dollar.

Unterscheiden sich die Gebühren für Überweisungen je nach Zahlungsmittel?

Ja. Einzahlungen via SEPA-Überweisung aufs Coinbase-Konto sind kostenlos. Ein Sofortkauf mit einer Debitkarte oder via Kreditkarte kostet hingegen 3,99 Prozent Gebühren.

Die SEPA-Überweisung ist also die günstige Option Geld an das eigene Coinbase-Portfolio zu schicken – diese kann allerdings bis zu drei Werktage dauern.

Wie hoch sind die Gebühren bei der Konkurrenz?

Neben Coinbase können Kryptowährungen auch bei zahlreichen anderen Brokern gehandelt werden. Dabei unterscheiden sich die Gebühren teils merklich. Beispielsweise bei JustTrade oder Kraken fallen die Handelsgebühren wesentlich geringer aus als auf Coinbase. Zwei Beispiele:

Bei der deutschen Kryptoplattform JustTrade fallen für den Handel mit Bitcoin und Co. keine Ordergebühren an. Hier muss lediglich der Spread beachtet werden. Dieser liegt bei minimal 0,30 Prozent beim Kauf und beim Verkauf von Kryptowährungen. Das Mindestordervolumen auf JustTrade liegt bei 500 Euro - das bedeutet, dass Orders unter einem Volumen von 500 Euro auf Kraken nicht möglich sind. Die maximale Orderhöhe beläuft sich hier auf 50.000 Euro.

Kraken berechnet für Sofortkäufe über das Kontoguthaben keine Gebühren. Kauft man über diese Plattform Kryptowährungen aber per Kredit- oder Debitkarte, fallen 3,75 Prozent der gehandelten Summe plus 0,30 Dollar an.

Wie sicher ist Coinbase?

Coinbase bedient sich der Zwei-Faktor-Authentifizierung. Das bedeutet, dass neben dem Passwort noch eine zweite Zugangsvoraussetzung mittels TAN hinterlegt werden kann, um die Sicherheit zu erhöhen. Somit haben Dritte kaum eine Chance, auf das eigene Konto zuzugreifen. Die Website von Coinbase nutzt wiederum eine AES-256 Verschlüsselung, um die Bankinformationen der Nutzer zu schützen.

Da Daten online immer anfälliger für Hackerangriffe sind als offline, sichert Coinbase 98 Prozent aller digitalen Werte auf einem Offlinespeicher. Die Kryptowerte, die sich für den täglichen Handel online befinden, sind durch eine Versicherung geschützt.

Wie sind die letzten Quartalszahlen bei Coinbase ausgefallen?

Coinbase hat die Quartalszahlen für Q1 2021 am 13. Mai 2021 vorgestellt. Der Gesamtumsatz von Coinbase für das erste Quartal 2021 beläuft sich auf 1,8 Milliarden Dollar. Der Gewinn von Coinbase für Q1 2021 liegt bei 771 Millionen Dollar.

Seit wann ist die Coinbase-Aktie handelbar?

Der Börsengang bei Coinbase erfolgte am 14. April 2021 per direct listing. Der Ausgabepreis der Coinbase-Aktie wurde auf 250 Dollar festgelegt. Der Kurs startete nach US-Handelsbeginn aber bereits mit einem Plus von 50 Prozent und stieg in der Spitze des Handelstages auf 420 Dollar. Aktuell notiert die Coinbase-Aktie unter dem Ausgabepreis bei einem Kurs von rund 241 Dollar (Stand 6. Juli 2021).

Der Kurs der Coinbase-Aktie ist dabei allerdings stark an den Bitcoin-Kurs gekoppelt. Der Krypto-Blog des Handelsblatts zeigt aktuelle News und die neuesten Nachrichten zu den Entwicklungen auf dem Kryptomarkt.