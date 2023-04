Continental-Hauptversammlung 2023 Wie viel Dividende bringt die Continental-Aktie?

Continental hat seine Aktionäre zur Hauptversammlung geladen. Alle wichtigen Fragen zur Continental-Hauptversammlung 2023.

Wann war die Continental-Hauptversammlung 2023?

Die Continental-Hauptversammlung wurde am 27. April 2023 abgehalten.

Wie hoch ist die Continental-Dividende 2023?

Für das Geschäftsjahr 2022 haben die Aktionäre des Autozulieferers eine Dividende in Höhe von 1,50 Euro pro Aktie beschlossen.

Wie hoch war die Continental-Dividende 2022?

Für das Geschäftsjahr 2021 wurde den Aktionären eine Dividende in Höhe von 2,20 Euro gezahlt.

Wann wird die Continental-Dividende 2023 ausgezahlt?

Die Dividende wird am dritten Bankarbeitstag nach der Hauptversammlung fällig. Sie muss demnach am 3. Mai 2023 an die Depotbanken ausgezahlt werden. Im Dividendenkalender finden Sie alle Termine der Unternehmen im Dax, MDax und SDax.

Wann notiert die Continental-Aktie „ex dividende“?

Am ersten Geschäftstag nach der Hauptversammlung notiert die Aktie „ex dividende“ – der Kurs der Aktie reduziert sich um den Wert der Dividende. Hier geht es zum aktuellen Kurs der Continental-Aktie.

Bis wann musste ich 2023 Continental-Aktien kaufen, damit ich eine Dividende erhalte?

Um für das Geschäftsjahr 2022 Continental-Dividende zu erhalten, mussten die Aktien spätestens am Tag der Hauptversammlung gekauft worden sein.

Aktuelles zu Continental

Im Vorfeld der Hauptversammlung forderten Aktionärsvertreter die Ablösung von Wolfgang Reitzle, Aufsichtsratsvorsitzender der Continental AG. So mehrte sich in den vergangenen Wochen und Monaten angesichts neuer Compliance-Verstöße bei Continental innerhalb und außerhalb des Unternehmens die Kritik an Vorstand und Aufsichtsrat. Wie nun bekannt wurde, werden die Aktionärsvertreter der Deka Reitzle auf der HV des Konzerns die Entlastung verwehren.

„Continental befindet sich weiterhin im Dickicht des Abgasskandals. Der Aufsichtsrat scheint den Kopf in den Sand zu stecken. Er sollte endlich Klarheit in den Abgasskandal bringen und klären, welche Rolle dabei der Vorsitzende Wolfgang Reitzle gespielt hat“, sagt Ingo Speich, Leiter Nachhaltigkeit und Corporate Governance bei der Deka Investment.

