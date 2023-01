Dax Commerzbank oder Rheinmetall? Spannendes Rennen um die Nachfolge von Linde im Dax

Am 17. Februar entscheidet die Börse über den Nachrücker von Linde im Dax. Vom Börsenwert hat die Commerzbank die besten Chancen. Aber es gibt ein Fragezeichen.

Am 27. Februar notiert die Linde-Aktie nicht mehr im deutschen Leitindex. (Foto: Reuters) Blick auf die Dax-Tafel

Frankfurt Seit dem Sommer hat die Commerzbank an der Börse einen guten Lauf – die Aktie hat um mehr als 65 Prozent seit Mitte Juli zugelegt. Das macht Deutschlands zweitgrößte Privatbank zum heißen Kandidaten als Nachrücker im deutschen Leitindex Dax für den Industriegasekonzern Linde. Das Geldhaus gehörte zu den Dax-Gründungsmitgliedern stieg aber vor über vier Jahren in den Nebenwerteindex MDax ab.

Dax-Gründungsmitglied Linde wird Anfang März nur noch an der Wall Street notieren. Deshalb scheidet der bislang nach Börsenwert wertvollste deutsche Konzern am 27. Februar nach Entscheidung der Deutschen Börse aus dem Dax aus. Die Entscheidung über den Nachfolger trifft die Börse am 17. Februar.

Nachrücken wird das Unternehmen aus dem MDax mit dem größten Börsenwert der frei gehandelten Aktien. Nach Berechnungen der Stifel Europe Bank ist das aus aktueller Sicht die Commerzbank. „Sie liegt mit großem Abstand vor dem zweiten potentiellen Aufstiegskandidaten Rheinmetall“, sagt Stifel-Indexexperte Tom Koula.

