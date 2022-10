Dax Linde will sich von der Frankfurter Börse zurückziehen

Das letzte Wort über die Entscheidung sollen die Aktionäre haben. Die Deutsche Börse würde mit dem Rückzug von Linde einen der schwersten Werte im Leitindex Dax verlieren.

Die doppelte Börsennotierung in New York und Frankfurt hat nach Ansicht des Linde-Managements einen negativen Einfluss auf die Bewertung. (Foto: Reuters) DAX-Konzern Linde

München Der Deutschen Börse droht der Abgang des wertvollsten Mitglieds in ihrem Leitindex Dax. Vier Jahre nach der Fusion will sich der amerikanisch-deutsche Industriegase-Konzern Linde von der Frankfurter Börse zurückziehen und seine Aktien nur noch in New York handeln lassen.

Die doppelte Börsennotierung in New York und Frankfurt habe nach Ansicht des Linde-Managements einen negativen Einfluss auf die Bewertung und verursache einen Mehraufwand, sagte Vorstandschef Sanjiv Lamba am Montagabend. Das letzte Wort sollen aber die Aktionäre haben: Sie sollen bis Mitte Februar 2023 darüber abstimmen. Wenn mehr als 75 Prozent für den Rückzug aus Frankfurt stimmen, könne er im März vollzogen werden.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen