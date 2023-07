Dax, MDax, SDax Das sind die Gewinner und Verlierer der Woche

Der deutsche Leitindex wurde von schlechten Konjunkturnachrichten ausgebremst. Geschäftszahlen und Analystenvoten sorgten indes für deutliche Kurssprünge und -dämpfer.

Das Leasingneugeschäft des Unternehmens ist um über zehn Prozent angewachsen. (Foto: dpa) Finanzdienstleister Grenke AG

Frankfurt Schlechte Konjunkturnachrichten vor allem in Europa und die Sorge vor weiter steigenden Zinsen hat die Erholungsphase an den Aktienmärkten unterbrochen. Der deutsche Leitindex Dax verbuchte trotz eines kleines Plus am Freitag ein deutlichen Wochenminus von 3,4 Prozent auf 15.603 Punkte. Auch das Nebenwerte-Barometer MDax und der Kleinwerteindex SDax gaben im Wochenverlauf um rund zwei und rund ein Prozent nach. Firmenzahlen und neue Analystenurteile bescherten einzelnen Aktien allerdings bis zu zweistellige Aufs und Abs.

Den größten Kurssprung in der Dax-Familie von mehr als 14 Prozent verbuchte die Aktie von Redcare Pharmacy. Der Online-Arzneimittelhändler aus dem MDax hat auch dank eines Zukaufs in der Schweiz seinen Umsatz im zweiten Quartal deutlich ausgebaut. Der Erlös erhöhte sich nach vorläufigen Zahlen binnen Jahresfrist um 47 Prozent auf 421 Millionen Euro, wie das Unternehmen mit Hauptsitz im niederländischen Sevenum mitteilte.

