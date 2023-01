Die rückläufige Inflation hat als Kurstreiber ausgesorgt. Aktuell schauen die Märkte auf die Unternehmenszahlen – mit unterschiedlichem Ergebnis.

Der Halbleiterhersteller legt nächste Woche seinen Zahlen vor. (Foto: dpa) Infineon

Düsseldorf Vor der Woche der Zinsentscheidungen in den USA und in der Euro-Zone haben sich Anlegerinnen und Anleger am deutschen Aktienmarkt zurückgehalten. Der Leitindex Dax schloss die Woche 0,8 Prozent im Plus bei 15.150 Punkten. Damit ging es nach der vorangegangen Verlustwoche zwar wieder aufwärts, aber nur moderat.

Momentan sind die Märkte in Wartestellung. Gerade die US-Notenbank Fed hat das Potential, die Märkte deutlich zu bewegen, sagt Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. „Es ist gut vorstellbar, dass Fed-Präsident Jerome Powell den Börsianern recht deutlich sagt, dass sich ihre Erwartung an Zinssenkungen ab dem Herbst nicht erfüllen wird.“ Das könnte die durch den Rückgang der Inflation entfachte Börsenrally abwürgen.

