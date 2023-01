Die Kurstreiber der laufenden Dax-Rally steigen langsamer. Bei den Nebenwerten gibt es dagegen große Ausreißer. Der Spitzenreiter erhöht sich um mehr als 20 Prozent.

Die Analysten der Bank of America sehen beim Online-Versandhändler Potenzial. (Foto: Reuters) Zalando-Paket

Düsseldorf Der deutsche Aktienmarkt hat nach zwei Gewinnwochen mit deutlichen Zuwächsen die erste Verlustwoche des Jahres hinnehmen müssen. Der Leitindex Dax verlor auf Wochensicht 0,4 Prozent. Nachdem das Frankfurter Börsenbarometer seit Jahresstart um bis zu 9,7 Prozent gestiegen war, ist das allerdings keine Überraschung.

Die ersten beiden Wochen waren davon geprägt, dass die Aktien von Unternehmen aus zinssensiblen und energieintensiven Branchen tendenziell besser gelaufen waren als der Gesamtmarkt. Zu ihnen zählen etwa der Online-Modehändler Zalando, das Immobilienunternehmen Vonovia oder der Chemiekonzern BASF. Dieser Trend setzte sich nicht fort.

Die Zalando-Aktie stieg immerhin noch leicht an (plus 0,9 Prozent auf Wochensicht) – sie profitierte von einem positiven Analystenkommentar. Die Experten der Bank of America lobten, da sich das Unternehmen auf Einsparungen und Bilanzstärkung konzentrierte, könnte es 2023 auf dem richtigen Weg sein.

