Branchenexperten haben bei fast zwei Dritteln der Unternehmen aus dem Dax und MDax ihre Kursziele erhöht. In vier Fällen sind sie besonders optimistisch.

Analysten setzen ihre Kursziele für Einzelwerte nach oben. (Foto: Bloomberg, dpa (2), PR) Aktien mit Potenzial

Düsseldorf Die Kurse am deutschen Aktienmarkt steigen, aber viele Anlegerinnen und Anleger bleiben skeptisch. Analyst Markus Reinwand von der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) erklärt: „Auf Sicht der kommenden sechs Monate ist die Mehrheit der Marktteilnehmer pessimistisch.“

Diese Skepsis wird allerdings nicht von allen Experten geteilt, die am nächsten an den Unternehmen dran sind: Analysten haben seit Jahresbeginn bei 58 der 90 im Leitindex Dax und Nebenwerteindex MDax notierten Konzerne ihre Kursziele erhöht. Das zeigt eine Auswertung des Handelsblatts auf Basis von Daten des Finanzdienstes Refinitiv.

Bei vier Aktien erhöhten die Analysten ihre Kursziele sogar um jeweils mindestens 30 Prozent. Damit passten sie ihre Prognosen nicht nur an die bereits gestiegene Kurse an, sondern hoben sie über das aktuelle Niveau an – zum Teil deutlich. Sie sehen also weiteres Aufwärtspotenzial.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen