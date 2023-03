 Dax und MDax: Welche Aktien 2023 die besten Gewinnaussichten bieten

Für fünf Unternehmen erhöhen Analysten ihre aktuellen Gewinnschätzungen um mehr als 20 Prozent. Was das für die Aktien und ihre Bewertung bedeutet.

Das Handelsblatt hat ausgewertet, bei welchen Unternehmen sich die Gewinnprognosen für 2023 besonders stark verbessert haben. Credit: Imago, Bloomberg Gewinnsprünge bei Dax- und MDax-Unternehmen

Düsseldorf Seit Beginn der Bankenkrise hat der Dax fünf Prozent verloren, der MDax fast neun Prozent. Durch den Kursrutsch sinken die Aktienbewertungen, erst recht wenn gleichzeitig die Prognosen für die Unternehmensgewinne steigen.

Wie in der Vergangenheit bereits für Europas Topkonzerne hat das Handelsblatt aus dem Dax und MDax die Unternehmen herausgefiltert, bei denen sich in den vergangenen sechs Monaten die Gewinnprognosen für das Geschäftsjahr 2023 am stärksten verbessert haben. In Kombination mit den zuletzt gesunkenen Kursen ergeben sich daraus Kurschancen.

Ausgangsbasis ist das Votum aller Fachanalysten, wie es sich in der Durchschnitts-Gewinnprognose für alle Unternehmen bei den 40 Dax- und 60 MDax-Konzernen widerspiegelt. Bei den nachfolgenden fünf Aktien sind die Nettogewinnschätzungen im vergangenen Halbjahr um 20 Prozent und mehr gestiegen, für je einen Titel aus dem Dax und MDax sogar um mehr als 50 Prozent.

RWE: Amerika-Risiko zahlt sich aus

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen