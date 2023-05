Deutsche-Bank-Hauptversammlung Wie viel Dividende bringt die Aktie der Deutschen Bank 2023?

Die Deutsche Bank hält im Mai ihre ordentliche Hauptversammlung 2023 ab. Wie hoch fällt die Dividende aus? Hier erfahren Sie alle Eckdaten zur HV der Deutschen Bank 2023.

Wann ist die Deutsche-Bank-Hauptversammlung 2023?

Die Hauptversammlung der Deutschen Bank findet am Mittwoch, den 17. Mai 2023, statt.

Wie hoch ist die Dividende der Deutschen Bank 2023?

Für das Geschäftsjahr 2022 soll den Aktionären eine Dividende in Höhe von 0,30 Euro je Aktie vorgeschlagen werden.

Wie hoch war die Dividende der Deutschen Bank 2022?

Die Deutsche Bank hatte 2022 eine Dividende in Höhe von 0,20 Euro für das Geschäftsjahr 2021 ausgezahlt.

Wann zahlt die Deutsche Bank die Dividende 2023?

Die Dividende wird am dritten Bankarbeitstag nach der Hauptversammlung 2023 fällig. Daher dürfte die Dividende am 23. Mai 2023 an die Depotbanken ausgezahlt worden sein.

Wann notiert die Deutsche Bank-Aktie „ex dividende“?

Am ersten Geschäftstag nach der Hauptversammlung notiert die Aktie „ex dividende“. Hier finden Sie den aktuellen Kurs der Deutsche-Bank-Aktie.

Bis wann muss ich Deutsche Bank-Aktien kaufen, damit ich Dividende erhalte?

Um für das Geschäftsjahr 2022 Dividende zu erhalten, müssen die Aktien spätestens am Tag der Hauptversammlung im Depot liegen.

Mehr Hintergründe zur Deutschen Bank

Im Geschäftsjahr 2022 hat die Deutsche Bank so viel verdient wie seit 2007 nicht mehr. Dabei verfolgte der Konzern das Ziel einer Nachsteuerrendite von acht Prozent auf das materielle Eigenkapital. Diese wurde 2022 mit 9,4 Prozent erreicht, wenn auch ein Steuereffekt maßgeblich dazu beigetragen hat. So darf die Bank in den kommenden Jahren Verluste aus früheren Geschäftsjahren mit aktuellen Gewinnen verrechnen und auf diese Weise ihre Steuerlast senken. Ohne diese Anpassung, die bis auf Weiteres ein rein immaterieller Vermögenswert sind, läge die Nachsteuerrendite bei 6,7 Prozent. Dabei spielen in den kommenden Jahren Geldpolitik und Konjunktur eine entscheidende Rolle für die Ertragsperspektiven des Geldinstituts. So kurbeln allen voran die Zinserhöhungen der US-Notenbank Fed und der Europäischen Zentralbank das klassische Bankgeschäft rund um die Vergabe von Darlehen an.

