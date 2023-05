Deutsche-Börse-Hauptversammlung Wie viel Dividende zahlt die Deutsche Börse 2023?

Die Deutsche Börse hält im Mai ihre Hauptversammlung 2023 ab. Wie hoch ist die Dividende? Alle wichtigen Fragen zur Deutsche-Börse-HV 2023.

Wann findet die Deutsche-Börse-Hauptversammlung 2023 statt?

Die Hauptversammlung der Deutschen Börse wird am 16. Mai 2023 abgehalten.

Wie hoch ist die Dividende der Deutschen Börse 2023?

Für das Geschäftsjahr 2021/2022 (1. Oktober 2021 bis 30. September 2022) wird den Aktionären der Deutschen Börse eine Dividende von 3,60 Euro je dividendenberechtigter Stückaktie vorgeschlagen.

Wie hoch war die Dividende der Deutschen Börse 2022?

Die Dividende 2022 für das Geschäftsjahr 2021 betrug 3,20 Euro je Aktie.

Wann notiert die Deutsche-Börse-Aktie „ex dividende“?

Am ersten Geschäftstag nach der Hauptversammlung notiert die Aktie „ex dividende“ – der Kurs der Aktie reduziert sich um den Wert der Dividende.

Bis wann muss ich 2023 Deutsche-Börse-Aktien gekauft haben, damit ich eine Dividende erhalte?

Um für das Geschäftsjahr 2022 Dividende der Deutschen Börse zu erhalten, müssen die Aktien spätestens am Tag der Hauptversammlung, am 16. Mai 2023, gekauft worden sein.

Mehr Informationen zur Deutschen Börse und Hauptversammlung 2023

Ukrainekrieg, Zinswende, hohe Energiepreise: Was für viele Unternehmen zuletzt geschäftsschädigende Entwicklungen waren, führte an der Börse zu nervösem Handeln – und damit zu hohen Handelsumsätzen bei der Deutschen Börse. Letztere erzielte im vergangenen Jahr ein Rekordergebnis. So verzeichnete das Unternehmen einen Nettoerlös von rund 4,3 Milliarden Euro, 24 Prozent mehr als im Vorjahr. Unterm Strich blieb ein Überschuss von rund 1,6 Milliarden Euro. Und: 2023 will die Börse weiter wachsen. Konkret rechnet der Konzern mit Nettoerlösen zwischen 4,5 bis 4,7 Milliarden Euro. Der operativen Gewinn (Ebitda) soll auf 2,6 bis 2,8 Milliarden Euro steigen nach 2,5 Milliarden Euro im Jahr 2022.

Mehr: Börsen im Bann der Konzerngewinne

Erstpublikation: 15. Mai 2023, 17:14 Uhr