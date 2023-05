 Dividenden-Aktien: Diese Unternehmen schütten 2023 am meisten aus

Anleger können nach Einschätzung des Fondshauses Janus Henderson 2023 weltweit mit so hohen Ausschüttungen wie nie zuvor rechnen. Auch deutsche Firmen sind großzügig.

Vor allem Autobauer, Banken und Ölförderer haben bereits begonnen, ihren Anteilseignern Milliarden auszuschütten. (Foto: Getty Images, BHP, Imago, Volkswagen AG) Dividenden

Frankfurt, Düsseldorf Aller Unsicherheit zum Trotz: Aktionäre dürfen sich in diesem Jahr wieder über hohe Dividenden freuen. Vor allem Autobauer, Banken und Ölförderer haben bereits begonnen, ihren Anteilseignern Milliarden auszuschütten. Besonders großzügig zeigen sich bisher Firmen in den USA und auch in Europa ist die Hauptversammlungssaison in vollem Gang, von der gute Nachrichten erwartet werden.

Viele Unternehmen zeigen mit hohen Dividenden, dass sie das schwierige Jahr 2022 recht gut weggesteckt haben. So rechnet der britische Fondsanbieter Janus Henderson in einer Studie mit Rekordausschüttungen für 2023 von weltweit 1,64 Billionen US-Dollar. Die Auswertung liegt dem Handelsblatt vor.

Allerdings werde sich der Anstieg der Dividenden infolge des bereits zu erkennenden Konjunkturabschwungs verlangsamen, warnen die Fondsmanager. Gleichwohl dürften diese Erträge auch langfristig für mehr Stabilität im Depot sorgen. Welche Firmen haben international im ersten Quartal am meisten ausgeschüttet? Und was können Anleger von deutschen Unternehmen erwarten?

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen