Elektroautohersteller Elon Musk verkauft Tesla-Aktien im Wert von sieben Milliarden Dollar

Der Gründer des Elektroauto-Pioniers hat erneut mit seinen Tesla-Anteilen Kasse gemacht. Den Schritt begründet er mit dem Twitter-Prozess.

Der Chef des E-Autobauers hat offenbar ein weiteres Aktienpaket abgestoßen. (Foto: AP) Elon Musk

New York Tesla-Chef Elon Musk hat Aktien des Elektroautobauers im Wert von 6,9 Milliarden Dollar verkauft. Zwischen dem 5. und dem 9. August stieß er etwa 7,92 Millionen Aktien ab, wie aus Unterlagen hervorgeht, die Tesla bei der US-Börsenaufsicht SEC einreichte. Nach Berechnungen der Nachrichtenagentur Reuters besitzt Musk nun noch knapp 15 Prozent des Autoherstellers.

Die Mittel könnten zur Finanzierung einer möglichen Twitter-Übernahme verwendet werden, falls er den Rechtsstreit mit der Social-Media-Plattform verliere, erklärte er. „Für den (hoffentlich unwahrscheinlichen) Fall, dass Twitter den Abschluss dieses Deals erzwingt und einige Kapitalpartner nicht mitziehen, ist es wichtig, einen Notverkauf von Tesla-Aktien zu vermeiden“, schrieb er in einem Tweet am späten Dienstagabend, nachdem die Verkäufe in einer Reihe von Pflichtmitteilungen bekanntgegeben worden waren. Weitere Verkäufe seien nicht geplant.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen