Wetten auf fallende Kurse sind gerade nirgendwo lukrativer als bei dem Autohersteller von E-Autos. Ein Ende des Trends ist nicht in Sicht – auch wegen Twitter.

Die Doppelrolle des Tesla-CEO sehen viele Investoren kritisch. (Foto: Reuters) Elon Musk

Düsseldorf Der Kursverfall der Tesla-Aktie ist eine der größten Geschichten des Finanzjahres 2022: Seit Jahresbeginn haben die Titel des E-Auto-Bauers fast zwei Drittel an Wert verloren, kurz vor Weihnachten erreichten sie mit 121,02 Dollar den niedrigsten Stand seit September 2020.

Auch am Dienstag stürzten die Aktien von Tesla im frühen Handel erneut ab. Der Autobauer meldete, dass im Tesla-Werk in Shanghai die Bänder im Dezember und Januar weitgehend stillstehen sollen. Einen Grund dafür gab Tesla nicht an. Ende 2021 und 2022 hatte der Elektroautobauer keine längeren Produktionspausen eingelegt. Die Nachfrage nach Tesla-Autos in China, dem größten Automobilmarkt der Welt, hat zuletzt nachgelassen. Die Aktien notierten daraufhin mehr als sechs Prozent tiefer.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen