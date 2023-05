Eon-Hauptversammlung Wie viel Dividende zahlt Eon 2023?

Eon hält seine ordentliche Hauptversammlung 2023 ab. Hier erfahren Sie alle wichtigen Eckdaten zur Eon-HV 2023.

Wann ist die Eon-Hauptversammlung 2023?

Die Eon-Hauptversammlung wird am 17. Mai 2023 abgehalten.

Wie hoch ist die Eon-Dividende 2023?

Für das Geschäftsjahr 2022 schlagen Vorstand und Aufsichtsrat von Eon eine Dividende in Höhe von 0,51 Euro je Aktie vor.

Wie hoch war die Eon-Dividende 2022?

Für das Geschäftsjahr 2021 wurde eine Dividende in Höhe von 0,49 Euro je Aktie beschlossen.

Wann zahlt Eon die Dividende 2023?

Die Dividende wird am dritten Bankarbeitstag nach der Hauptversammlung 2023 fällig. Daher dürfte die Dividende am 22. Mai 2023 an die Depotbanken ausgezahlt werden. Im Dividendenkalender finden Sie alle entsprechenden Termine von Unternehmen im DAX, MDAX und SDAX.

Wann notiert die Eon-Aktie „ex dividende“?

Am ersten Geschäftstag nach der Hauptversammlung notiert die Aktie „ex dividende“ – der Kurs der Aktie reduziert sich um den Wert der Dividende. Hier geht es zum aktuellen Kurs der Eon-Aktie.

Bis wann muss ich 2023 Eon-Aktien gekauft haben, damit ich Dividende erhalte?

Um für das Geschäftsjahr 2022 Eon-Dividende zu erhalten, müssen die Aktien spätestens am Tag der Hauptversammlung, am 17. Mai 2023, gekauft worden sein.

Hintergründe zu Eon

Trotz Energiekrise war 2022 ein erfolgreiches Jahr für den Energiekonzern Eon. Mit einem operativen Gewinn (Ebitda) von 8,1 Milliarden Euro konnte sich das Unternehmen im Vergleich zum Vorjahr deutlich steigern. Der Löwenanteil des Gewinns (rund sieben Milliarden Euro) stammt aus dem Netz- und Kundengeschäft. Dabei rechne man für 2023 mit einem vergleichbar hohen bereinigten Ebitda von 7,8 bis 8,0 Milliarden Euro, erklärte Eon-CEO Leonhard Birnbaum bei der Präsentation der Jahresergebnisse. Wie die anderen Energieversorger gibt auch Eon die gestiegenen Strom- und Gaspreise an seine Kunden weiter. Viel Kritik erntete das Unternehmen bereits von seinen Fernwärmekunden. Letztere erhielten teilweise schon im November Nachzahlungsforderungen über mehrere Tausend Euro für das Jahr 2021.

Mehr: Eon-Chef warnt vor hohen Strompreisen auch in den nächsten Jahren