Evonik-Hauptversammlung 2023 Wie viel Dividende bringt die Evonik-Aktie?

Die Evonik Industries AG lädt ihre Aktionäre im Mai zur Hauptversammlung. Hier erfahren Sie alle wichtigen Eckdaten zur Evonik-Hauptversammlung 2023.

Wann ist die Hauptversammlung von Evonik?

Die Evonik-Hauptversammlung wird am Mittwoch, den 31. Mai 2023, abgehalten.

Wie hoch ist die Evonik-Dividende 2023?

Für das Geschäftsjahr 2022 sollen die Aktionäre eine Dividende in Höhe von 1,17 Euro je Aktie erhalten.

Wie hoch war die Evonik-Dividende 2022?

Für das Geschäftsjahr 2021 wurde ebenfalls eine Dividende in Höhe von 1,17 Euro je dividendenberechtigter Stückaktie beschlossen.

Wann zahlt Evonik die Dividende 2023?

Die Dividende wird am dritten Bankarbeitstag nach der Hauptversammlung fällig. Daher dürfte die Auszahlung der Dividende spätestens am 5. Juni 2023 erfolgen.

Wann notiert die Evonik-Aktie „ex dividende“?

Am ersten Geschäftstag nach der Hauptversammlung notiert die Aktie „ex dividende“ – der Kurs der Aktie reduziert sich um den Wert der Dividende. Hier geht es zum aktuellen Kurs der Evonik-Aktie.

Bis wann muss ich 2023 Evonik-Aktien kaufen, damit ich Dividende erhalte?

Um für das Geschäftsjahr 2022 Evonik-Dividende zu erhalten, müssen die Aktien spätestens am Tag der Hauptversammlung, am 31. Mai 2023, im Depot liegen.

Mehr zu Evonik

Seit Jahreswechsel kämpft die Chemieindustrie mit einer Kaufzurückhaltung der Kunden. Das bekommt auch der Chemiekonzern Evonik zu spüren. Den jüngsten Quartalszahlen zufolge sank das operative Ergebnis im im ersten Quartal im Jahresvergleich um 44 Prozent auf 409 Millionen Euro, bei einem Umsatzrückgang um elf Prozent auf gut vier Milliarden Euro. Mittels Einsparungen im Personalbereich versucht das Unternehmen indes, Kosten zu senken. Insgesamt strebt Evonik nach eigenen Angaben Einsparungen in Höhe von 250 Millionen Euro im weiteren Jahresverlauf an. „Um unsere Cashflow-Ziele in diesem Jahr zu erreichen, sind weitere Anstrengungen nötig“, sagte Maike Schuh, die seit April Finanzchefin des Konzerns ist.

Mehr: Maike Schuh – Das sind die Pläne der neuen Evonik-Finanzchefin