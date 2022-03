EY-Studie Ukraine-Krieg bremst Neuemissionen: Deutlich weniger Börsengänge im ersten Quartal 2022

Der Ukraine-Krieg lässt Unternehmen weltweit vor dem Gang aufs Parkett zurückschrecken. In der zweiten Jahreshälfte rechnen Experten mit mehr Börsengängen.

Die Börsenglocke bleibt meistens still: Im ersten Quartal gab es in Deutschland gerade einmal vier Börsengänge. (Foto: dpa) Börsengang in Frankfurt

Frankfurt/Main Der Krieg in der Ukraine hat die Börsenpläne vieler Unternehmen durchkreuzt. Weltweit wagten in den ersten drei Monaten des laufenden Jahres gerade einmal 321 Unternehmen den Sprung aufs Börsenparkett und damit gut ein Drittel (37 Prozent) weniger als im Vorjahresquartal, wie die Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft EY errechnet hat. Die Unternehmen spielten dabei nach EY-Angaben vom Montag 54 Milliarden Dollar ein, gerade einmal halb so viel wie vor Jahresfrist.

Im Gesamtjahr 2021 hatte es weltweit so viele Börsengänge (Initial Public Offering/IPO) gegeben wie seit dem Jahr 2000 nicht mehr. Und auch der Start ins neue Jahr hatte Hoffnung gemacht: Im Januar lag das weltweite Emissionsvolumen mit 32 Milliarden US-Dollar nach EY-Angaben noch auf dem höchsten Stand seit 21 Jahren.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen