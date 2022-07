Facebook-Quartalszahlen Meta verdient weniger: Umsatz und Gewinn der Facebook-Mutter

Am 27. Juli legte Meta, ehemals Facebook, seine Quartalsbilanz für Q2 vor. Finden Sie hier die aktuellen Quartalszahlen, Vorjahresvergleiche und Umsatzprognosen.

Das Wichtigste zu den Quartalszahlen von Facebook

Der Umsatz von Facebook belief sich in Q2 auf etwa 28,8 Milliarden US-Dollar .

. Der Nettogewinn betrug in Q2 6,7 Milliarden US-Dollar .

. Der verwässerte Gewinn pro Aktie lag bei 2,46 US-Dollar.

Wann veröffentlichte Facebook die Quartalszahlen zu Q2 2022?

Am 27. Juli 2022 veranstaltete Facebook ab 14 Uhr Pacific Time (22 Uhr deutscher Zeit) einen öffentlichen Webcast zur Präsentation der Quartalsergebnisse. Die zugehörige Aufnahme finden Interessenten auf der Website des Unternehmens.

Wie hoch war der Umsatz von Facebook im zweiten Quartal 2022?

Facebook erzielte im zweiten Quartal 2022 einen Gesamtumsatz von 28,8 Milliarden US-Dollar. Im Vorjahresvergleich steigerte sich der Konzern damit um einen Prozent. Dabei bildeten Werbeerlöse in Höhe von rund 28,2 Milliarden US-Dollar den Löwenanteil am Umsatz. Bei der Anzahl der täglich aktiven Nutzer meldet die Facebook-Mutter geringes Wachstum: Im Vergleich zum Vorjahr meldet Meta vier Prozent Wachstum auf den zugehörigen Apps Facebook, Messenger, Instagram und Whatsapp.

Wie hoch war der Gewinn von Facebook in Q2 2022?

In dem Quartalsbericht vom 27. Juli 2022 vermeldete das Unternehmen einen Betriebsgewinn in Höhe von knapp 8,4 Milliarden US-Dollar. Mit Blick auf den Umsatz ergibt sich daraus eine Umsatzrendite von rund 29 Prozent. Der Nettogewinn des Unternehmens sank im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 36 Prozent auf rund 6,7 Milliarden US-Dollar. Der verwässerte Gewinn pro Aktie lag in Q2 2021 bei 2,46 US-Dollar. Die Gewinne der Facebook-Mutter lagen damit hinter den Erwartungen der Analysten zurück. Die Meta-Aktie gab nachbörslich zeitweise um vier Prozent nach.

Hier finden Sie den aktuellen Kurs der Facebook-Aktie, ergänzende Prognosen und Analystenerwartungen.

Historische Quartalszahlen von Facebook im Überblick

Quartal Umsatz (Mrd. USD)

Nettogewinn (Mrd. USD) Gewinn je Aktie (USD) Q1 2022 27,9 7,4 2,72 Q4 2021 33,7 10,3 3,67 Q3 2021 29,0 9,2 3,22 Q2 2021 29,1 10,4 3,61 Q1 2021 26,2 9,5 3,30 Q4 2020 28,1 11,2 3,88 Q3 2020 21,5 7,9 2,71 Q2 2020 18,7 5,2 1,80 Q1 2020 17,7 5,0 1,71 Q4 2019 21,1 7,4 2,56 Q3 2019 17,7 6,1 2,12 Q2 2019 16,9 2,6 0,91 Q1 2019 15,1 2,4 0,85

Quelle: Unternehmen

