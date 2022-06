Finanzinvestor Investor Prosus trennt sich von Anteilen an Chinas Technologieriesen Tencent

Die Niederländer planen, gemeinsam mit dem Mehrheitseigner Naspers Papiere des chinesischen Konzern abzustoßen. Deren Aktien legen deutlich zu.

Der Finanzinvestor hält derzeit ein Aktienpaket von etwa 100 Milliarden Dollar an dem Konzern. (Foto: Reuters) Tencentstand auf einer Internetmesse

Amsterdam Der niederländische Finanzinvestor Prosus und sein südafrikanischer Mehrheitseigner Naspers wollen sich schrittweise von einem Teil ihrer Beteiligung am chinesischen Technologieriesen Tencent trennen. Mit den Einnahmen solle ein Aktienrückkaufprogramm finanziert werden, dessen Ende offen sei, teilte Prosus am Montag mit.

Aktuell halten die Niederländer ein Aktienpaket im Umfang von 29 Prozent und damit im Wert von mehr als 100 Milliarden Dollar an Tencent. Zudem teilte Prosus weiter mit, Anteile am chinesischen Onlinehändler JD.com im Wert von 3,7 Milliarden Dollar verkauft zu haben.

Der geplante Aktienrückkauf beschert Prosus den größten Kurssprung seit dreieinhalb Monaten. Die Aktien des Technologie-Investors steigen in Amsterdam um gut 14 Prozent. Die Naspers-Titel legen in Johannesburg fast 18 Prozent zu. Die Tencent-Titel gaben in Hongkong 1,6 Prozent nach.

