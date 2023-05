 Finanzplätze: London will Börsengänge vereinfachen

Die Finanzaufsicht FCA will die Regeln für Neuemissionen lockern, um mehr Unternehmen an die Themse zu locken. Anlegerschutz und Aktionärsrechte werden dafür geopfert.

Die britische Finanzaufsicht FCA will den Finanzplatz London wieder attraktiver machen. (Foto: Reuters) Schriftzug der London Stock Exchange

London Die britische Finanzaufsicht Financial Conduct Authority (FCA) will die Regeln für Neuemissionen lockern, um den angeschlagenen Finanzplatz London wieder attraktiver zu machen und den Rückstand bei Börsengängen gegenüber New York und asiatischen Finanzplätzen aufzuholen.

„Die von uns vorgeschlagenen Reformen würden die Belastung durch die Regulierung zugunsten von börsennotierten Unternehmen und Anlegern (…) neu ausbalancieren“, sagte FCA-Chef Nikhil Rathi. Die Finanzaufsicht will bis Ende Juni die beteiligten Interessengruppen konsultieren und ihre Reformvorschläge dann bis 2024 umsetzen.

Abgeschafft werden soll unter anderem die Vorschrift, wonach Transaktionen mit „verbundenen Parteien“ allen Aktionären zur Abstimmung vorgelegt werden müssen. Die Regel galt als ein wesentlicher Grund, warum der japanische Technologieinvestor Softbank den britischen Chiphersteller Arm nicht in London, sondern in New York listen will.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen