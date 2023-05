Fresenius-HV Wie viel Dividende bringt die Fresenius-Aktie 2023?

Fresenius lädt zur Hauptversammlung 2023. Es soll eine Dividende geben. Alle Eckdaten zur HV und zur Fresenius-Dividende 2023.

Wann ist die Fresenius-Hauptversammlung 2023?

Die Fresenius-Hauptversammlung findet am 17. Mai 2023 statt.

Wie hoch ist die Fresenius-Dividende 2023?

Für das Geschäftsjahr 2022 soll den Aktionären eine Dividende von 0,92 Euro pro Aktie vorgeschlagen werden. Damit unterbricht Fresenius den Trend vergangener Jahrzehnte, in denen die Dividende jährlich gestiegen ist.

Wie hoch war die Fresenius-Dividende 2022?

Die Dividende 2022 für das Geschäftsjahr 2021 betrug ebenfalls 0,92 Euro.

Wann zahlt Fresenius die Dividende 2023?

Die Dividende wird in der Regel am dritten Bankarbeitstag nach der Hauptversammlung fällig. Daher dürfte die Dividende am 23. Mai 2023 an die Depotbanken ausgezahlt werden.

Wann notiert die Fresenius-Aktie „ex dividende“?

Am ersten Geschäftstag nach der Hauptversammlung notiert die Aktie „ex dividende“ – der Kurs der Aktie reduziert sich dann um den Wert der Dividende. Hier geht es zum aktuellen Kurs der Fresenius-Aktie.

Bis wann muss ich 2023 Fresenius-Aktien gekauft haben, damit ich die Dividende erhalte?

Um für das Geschäftsjahr 2022 Fresenius-Dividende zu erhalten, müssen die Aktien spätestens am Tag der Hauptversammlung 2023, also am 17. Mai, gekauft worden sein.

Mehr zu Fresenius

Trotz eines Gewinnrückgangs im vergangenen Jahr soll die Dividende von Fresenius 2023 nicht schrumpfen. Lange galt das Unternehmen als Garant für eine stabile Wertentwicklung. Seit 2017 bröckelt allerdings die Entwicklung des Konzerns. So ist der Börsenwert in diesen fünf Jahren um rund 60 Prozent gesunken. Seit 2020 belasten zudem die negativen Effekte der Pandemie – darunter gesunkene Patientenzahlen und verschobene Behandlungen – das operative Ergebnis. Dazu kommen höhere Kosten für Personal, Material, Logistik und Energie. Vor allem die Dialysetochter Fresenius Medical Care (FMC) drückte zuletzt stark auf die Wachstumsbremse. Neben der Übersterblichkeit und den gestiegenen Kosten durch Schutzmaßnahmen im Zusammenhang mit der Coronapandemie belasten auch höhere Personalkosten und steigende Ausgaben in der Lieferkette das Geschäft der FMC.

Mehr: Raus aus den Schulden: Wie Fresenius wieder zukunftsfähig werden kann