Gesundheit Ermutigende Impfstoff-Studiendaten treiben CureVac-Aktien

Bis zu zwölf Prozent ging das Papier des Impfstoff-Entwicklers CureVac nach oben. Die entwickelten Impfstoffe sollen als nächstes in die klinische Prüfung gehen.

Frankfurt Anleger haben nach ermutigenden Studienergebnissen bei der Entwicklung von Impfstoffen gegen Grippe und Covid-19 auf mRNA-Basis bei CureVac zugegriffen. Die Aktien des Biotechunternehmens stiegen am Freitag in Frankfurt um bis zu 12,8 Prozent auf 6,82 Euro. Die in den USA gelisteten Titel gewannen vorbörslich ebenfalls 10,5 Prozent.

Wie die Tübinger Firma mitteilte, seien vielversprechende modifizierte mRNA-Impfstoffkandidaten für Covid-19 und Grippe auf Basis positiver vorläufiger Daten aus laufender Phase 1-Studie identifiziert worden. Im Jahr 2023 soll es für die gemeinsam mit dem britischen Pharmakonzern GlaxoSmithKline entwickelten Stoffe in die nächsten Phasen der klinischen Prüfung gehen.

Das Biotechunternehmen galt als einer der großen Hoffnungsträger bei der Entwicklung eines Covid-19-Impfstoffs, erlitt aber einen schweren Rückschlag, da sein Vakzin nicht so gut wirkte wie erhofft. Das Projekt wurde gestoppt. CureVac fokussierte sich daraufhin auf den Covid-19-Impfstoff der zweiten Generation.

