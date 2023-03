Großbank Aktie der Credit Suisse bricht um über 20 Prozent ein – Großaktionär: Kein weiteres Kapital nötig

Die Anteilsscheine der Bank fallen deutlich unter die Marke von zwei Franken. Der saudische Großaktionär zeigt sich derweil mit dem Umbau des Geldhauses zufrieden.

Die Aktie steht erneut unter Druck. (Foto: Reuters) Credit Suisse

Zürich Die Aktien der krisengeplagten Credit Suisse sind am Mittwoch erneut abgestürzt. Die Titel der Schweizer Großbank brachen an der Börse in Zürich um mehr als 21 Prozent auf ein neues Rekordtief von 1,75 Franken ein.

Gleichzeitig verteuerte sich der Preis für die Absicherungen gegen Zahlungsausfälle bei Anleihen der Bank wieder. Fünfjährige Kreditausfallversicherungen für Schuldpapiere, sogenannte Credit Default Swaps (CDS), stiegen auf 553 Basispunkte, wie Daten von S&P Market Intelligence zeigten. Das bedeutet, dass ein Anleger 553.000 Euro bezahlen muss, um Anleihen im Volumen von zehn Millionen Euro zu versichern.

Der saudische Großaktionär der Credit Suisse hat sich derweil mit dem Umbau der Bank zufrieden gezeigt. Der Präsident der Saudi National Bank, Ammar Al Khudairy, denkt zudem nicht, dass das Institut zusätzliches Geld benötigt.

