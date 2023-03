Die Anteilsscheine der Bank fallen deutlich unter die Marke von zwei Franken. Aussagen des saudischen Großaktionärs sorgen für massive Verwirrung und drücken auch andere Bankaktien.

Die Aktie steht erneut unter Druck. (Foto: Reuters) Credit Suisse

Zürich, Frankfurt Die Credit Suisse ist in einer derart prekären Lage, dass jedes Wort eines Verantwortlichen Summen in Milliardenhöhe bewegen kann. Diese Erfahrung musste am Mittwoch auch Ammar Al Khudairy machen, Aufsichtsratschef der Saudi National Bank (SNB) und seit Oktober größter Aktionär bei der Schweizer Bank.

Khudairy sagte im Interview mit Bloomberg TV auf die Frage, ob die SNB bereit sei, im Ernstfall frisches Kapital nachzuschießen: „Die Antwort lautet: absolut nicht, und zwar aus vielen Gründen, der einfachste Grund ist regulatorischer und gesetzlicher Art.“

Die Schlagzeile löste Schockwellen an den Märkten aus: Die Aktie der Credit Suisse fiel am Mittwoch zeitweise um fast 30 Prozent auf ein Rekordtief bei nur noch 1,58 Franken pro Anteilsschein. Wie bereits am Montag musste der Handel der Aktie an der Schweizer Börse mehrfach kurzzeitig ausgesetzt werden. Am Nachmittag liegt die Aktie noch 25 Prozent tiefer.

