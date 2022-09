Aktien-Ranking Das sind die Dax-Unternehmen mit dem stärksten Umsatz 2022

Der Ausverkauf an der Börse ist noch nicht zu Ende. Mit welche Aktien setzen Anlegern dennoch auf Stabilität und hohe Rendite? Wir präsentieren die zehn Dax-Unternehmen mit den höchsten Umsätzen.

An der Börse geht es hoch her: Steigende Energiepreise und die hohe Inflation belasten derzeit die Stimmung an den Aktienmärkten. Wirtschaftsexperten und die Bundesbank sagen voraus, dass Deutschland in eine Rezession schlittert. Andererseits steht mit dem Porsche-Börsengang der größte IPO seit mehr als zehn Jahren an. Viele Anleger überlegen in diesen volatilen Krisenzeiten daher, ihr Depot neu auszurichten. Dabei kann es hilfreich sein, sich sogenannte Blue Chips genauer anzuschauen. Darunter versteht man finanziell stabile, öffentlich gehandelte Aktien. An der Frankfurter Börse sind das die 40 größten deutschen Unternehmen nach Marktkapitalisierung.

Doch welches Dax-Unternehmen erzielte 2021 den größten Umsatz?

Das sind die zehn umsatzstärksten Dax-Aktien im Ranking

Platz 10: Münchener Rück (Munich Re)

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (kurz Münchener Rück oder Munich RE) ist eine deutsche Rückversicherungsgesellschaft mit Sitz in München. Die Gesellschaft wurde 1880 gegründet, seit 2017 ist Joachim Wenning ihr Vorstandsvorsitzender. Im Rahmen ihres Erstgeschäfts, den Rückversicherungen, bietet die Münchner Rück Lebensversicherungen, Krankenversicherungen sowie Unfallversicherungen an. Sie erwirtschaftete 2021 59,6 Milliarden Euro Umsatz. Damit belegt der Rückversicherer den zehnten Platz im Ranking. Zur Münchener Rück gehört die Ergo Group, durch die die Gesellschaft Erstversicherungen anbietet. Die Munich Ergo AssetManagement GmbH ist ebenfalls Teil der Gruppe und führt die Vermögenverwaltung durch.

Der Rückversicherer schafft es 2022 in die Top Ten der umsatzstärksten Dax-Unternehmen. (Foto: Reuters) Der Eingang zum SItz des Rückversicherers Munich Re in München

Platz 9: Siemens

Die Siemens AG erzielte im Jahr 2021 einen Umsatz von rund 62,7 Milliarden Euro und sichert sich damit den neunten Platz im Ranking der umsatzstärksten Dax-Aktien. Die Ursprünge des Unternehmens lassen sich bis 1847 zurückverfolgen. Heute ist der Konzern vor allem in den Bereichen Energie, Medizintechnik, Industrie sowie Infrastruktur und Städte tätig. Seit 2021 ist der Vorsitzende der Siemens AG Roland Busch. Aktuell sind die Siemens AG und die Medizintechnik-Tochter Siemens-Healthineers im Dax vertreten. Außerdem löst Siemens Energy Hellofresh ab.

Der Industriekonzerns machte einen Umsatz von 62,265 Milliarden Euro. Das ist Platz 9 im Ranking. (Foto: dpa) Logo von Siemens

Platz 8: E.ON

Der Energiekonzern erwirtschaftete 2021 knapp 77,36 Milliarden Euro und erreicht damit den achten Platz im Ranking der umsatzstärksten Dax-Aktien. Dem Unternehmen sitzt seit 2021 Leonhard Birnbaum vor. Das Unternehmen ist hauptsächlich in den Bereichen Energienetze, Energiedienstleistungen, erneuerbare Energien und dem Betrieb und Rückbau deutscher Kernkraftwerke tätig.

Das Energieunternehmen konnte 2021 noch einen Milliardenumsatz einfahren und landet auf Platz 8 des Rankings. (Foto: Reuters) E.ON-Konzernzentrale in Essen

Platz 7: BASF

Der deutsche Chemiekonzern machte 2021 einen Umsatz von knapp 78,6 Milliarden Euro. Das sichert dem Unternehmen, das 1865 als Badische Anilin- und Sodafabrik gegründet wurde, den siebten Platz im Ranking. Die BASF sitzt in Ludwigshafen am Rhein. Sie gehört heute zu den größten Chemieunternehmen der Welt. Vorstandsvorsitzender der SE ist seit 2018 Martin Brudermüller.

Der Chemiekonzern BASF landet auf Platz 7 des Rankings der umsatzstärksten Dax-Aktien. (Foto: Reuters) Werkgelände von BASF in Schwarzheide

Platz 6: Deutsche Post

Das Postunternehmen setzte 2021 insgesamt fast 81,75 Milliarden Euro um und landet so auf dem sechsten Platz des Rankings um die umsatzstärksten Dax-Aktien. Vorstandsvorsitzender ist seit 2008 Frank Appel. Die Deutsche Post sitzt in Bonn und ist seit ihrem Börsengang im Jahr 2000 Teil des Dax. Im Jahr 2002 sicherte sich das Unternehmen eine Mehrheitsbeteiligung an dem Logistikunternehmen DHL International.

Im Post-Tower, dem Unternehmenssitz von Deutscher Post und DHL, wurden 2021 81,417 Milliarden Euro Umsatz generiert. (Foto: dpa) Das Logo der Deutschen Post an der Konzernzentrale in Bonn

Platz 5: Deutsche Telekom

Der fünfte Platz im Ranking der Aktien mit dem meisten Umsatz im Dax sitzt in Bonn und ist pink: Die Deutsche Telekom setzte 2021 knapp 108,8 Milliarden Euro um. Ihr Vorstandsvorsitzender ist seit 2014 Timotheus Höttges. Die Telekom zählt zu den größten Telekommunikationsunternehmen in Europa. Hauptanteilseigner sind die KfW Bankengruppe (17,4 Prozent) und die Bundesrepublik Deutschland (14,5 Prozent). Der Rest der Anteile befindet sich in Streubesitz.

Das Telekommunikationsunternehmen konnte 2021 mehr als 108 Milliarden Euro erwirtschaften - Platz 5 im Ranking. (Foto: dpa) Hauptsitz der Deutschen Telekom in Bonn

Platz 4: BMW

Die Bayerischen Motorenwerke eröffnen den Siegeszug der Autohersteller im Ranking der umsatzstärksten Dax-Aktien. Im Jahr 2021 setze BMW 111,2 Milliarden Euro um und landet damit auf dem vierten Platz. BMW umfasst auch die Marken Mini und Rolls Royce. Die Gründung des Automobilproduzenten reicht ins Jahr 1917 zurück. Seit 2019 ist Oliver Zipse Vorstandsvorsitzender von BMW.

Der Autohersteller setzte 2021 mehr als 111 Milliarden Euro um - und verfehlt das Treppchen knapp. Platz 4 für die Bayerischen Motorenwerke. (Foto: Reuters) Logo von BMW auf dem Dach der Münchner Firmenzentrale

Platz 3: Allianz

Die Allianz ist der größte Versicherungskonzern der Welt, gemessen am Umsatz. Er wurde 1890 in Berlin gegründet. Allein 2021 erwirtschaftete das Unternehmen mehr als 148,5 Milliarden Euro. Der Hauptsitz befindet sich in München. Seit 2015 ist Oliver Bäte Vorstandsvorsitzender der Allianz. Zum Portfolio der Allianz gehören Schaden- und Unfallversicherungen, Lebens- und Krankenversicherungen, Vermögensverwaltung sowie Unternehmensversicherungen.

Die Versicherungsgruppe ist die größte Deutschlands - und stellt als einziger Konzern in den Top 4 des Rankings keine Autos her. Die Bronzemedaille geht an die Allianz. (Foto: Reuters) Logo der Allianz vor der Zentrale im bayerischen Unterföhring

Die Silbermedaille im Ranking um die umsatzstärksten Dax-Aktien geht an die Mercedes-Benz-Group, vormals Daimler, die 2021 rund 169 Milliarden Euro umsetzte. Seit Mai 2019 steht ihr der gebürtige Schwede Ola Källenius vor. Der Sitz des Konzerns ist Stuttgart. Die eingetragene Handelsmarke für Automobile der Mercedes-Benz Group ist Mercedes-Benz. Der Name entstand 1926 nach dem Zusammenschluss der Daimler-Motoren-Gesellschaft mit Benz & Cie. zur Daimler-Benz AG.

Der Automobilkonzern setzte 2021 168 Milliarden Euro um und sichert sich Platz 2 des Rankings. (Foto: dpa) Der ikonische Stern auf dem Dach der Zentrale der Mercedes-Benz-Group in Stuttgart

Platz 1: Volkswagen

Der unantastbare erste Platz im Ranking geht an Volkswagen. Das Unternehmen mit der umsatzstärksten Dax-Aktie erwirtschaftete 2021 250,2 Milliarden Euro. Heute steht dem Automobilhersteller Oliver Blume vor – der Ex-Porsche-Chef rückte im September 2022 überraschend an die Stelle von Herbert Diess. Zum Konzern mit Sitz in Wolfsburg gehören unter anderem die Marken Seat, Porsche und MAN.

VW ist der unangefochtene Sieger des Rankings. Der erste Platz setzte 2021 über 250 Milliarden Euro um. (Foto: dpa) Das Volkswagen-Logo am Stammwerk in Wolfsburg

Übersicht der umsatzstärksten Dax-Aktien im Ranking 2022

Platz Unternehmen Umsatz

in Milliarden Euro 1. Volkswagen 250,2 2. Mercedes-Benz-Group 168 3. Allianz 148,5 4. BMW 111,2 5. Deutsche Telekom 108,8 6. Deutsche Post 81,7 7. BASF 78,6 8. E.ON 77,4 9. Siemens 62,3 10. Munich Re 59,6

Quelle: Statista

