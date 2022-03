Deutsche-Bank-Hauptversammlung 2022 Wie viel Dividende bringt die Deutsche-Bank-Aktie?

Die Deutsche Bank hält ihre Hauptversammlung im Mai ab. Wie hoch fällt die Dividende aus? Hier erfahren Sie alle Eckdaten zur HV der Deutschen Bank 2022.

Wann ist die Deutsche-Bank-Hauptversammlung 2022?

Die Hauptversammlung der Deutschen Bank ist am 19. Mai 2022 in Frankfurt am Main.

Wie hoch ist die Dividende der Deutschen Bank 2022?

Der Vorstand der Deutschen Bank hat vorgeschlagen, für das Geschäftsjahr 2021 eine Dividende in Höhe von 0,20 Euro je Aktie zu zahlen.

Wie hoch war die Dividende der Deutschen Bank 2021?

Die Deutsche Bank hatte die Dividende für das Geschäftsjahr 2020 gestrichen.

Wann notiert die Deutsche Bank-Aktie „ex dividende“?

Am ersten Geschäftstag nach der Hauptversammlung notiert die Aktie „ex dividende“. Hier finden Sie den aktuellen Kurs der Deutsche-Bank-Aktie.

