Infineon-Hauptversammlung 2021 Wie viel Dividende zahlt Infineon?

Nach einem turbulenten Corona-Jahr wird eine Dividende von 0,22 Euro vorgeschlagen. Hier erfahren Sie alle Eckdaten zur Infineon-Hauptversammlung 2021.

Wie hoch ist die Infineon-Dividende 2021?

Für das Geschäftsjahr 2019/2020 (1. Oktober 2019 bis 30. September 2020) schlagen Vorstand und Aufsichtsrat der Infineon Technologies AG eine Dividende von 0,22 Euro je dividendenberechtigter Stückaktie vor. Das wären 0,05 Euro weniger, als für das Geschäftsjahr 2018/2019.

Wie hoch war die Infineon-Dividende 2020?

Die Infineon-Aktionäre haben auf der Hauptversammlung 2020 für das Geschäftsjahr 2018/2019 eine Dividende von 0,27 Euro je Aktie beschlossen.

Wann wird die Dividende 2021 ausgezahlt?

Die Dividende ist am dritten Bankarbeitstag nach der Hauptversammlung fällig. Daher dürfte die Dividende am 2. März 2021 an die Depotbanken ausgezahlt werden.

Wann notiert die Infineon-Aktie „ex dividende“?

Am ersten Geschäftstag nach der Hauptversammlung notiert die Aktie „ex dividende“ – der Kurs der Aktie reduziert sich um den Wert der Dividende.

Wann ist die Infineon-Hauptversammlung 2021?

Am 25. Februar 2021 findet die Infineon-Hauptversammlung als virtuelle HV statt. Ab 10 Uhr wird sie über die Infineon-Website live übertragen.