K+S-Hauptversammlung Wie viel Dividende bringt die K+S-Aktie 2022?

K+S hat ihre ordentliche Hauptversammlung im Mai 2022 abgehalten. Wir beantworten Ihnen alle wichtigen Fragen zur K+S-HV 2022.

Wann war die K+S-Hauptversammlung 2022?

Die Hauptversammlung von K+S fand am 12. Mai 2022 statt.

Wie hoch ist die K+S-Dividende 2022?

Für das Geschäftsjahr 2021 wurde eine Dividende in Höhe von 0,20 Euro je Aktie beschlossen.

Wie hoch war die K+S-Dividende 2021?

Für das Geschäftsjahr 2020 wurde keine Dividende an die Aktionäre ausgezahlt.

Wann zahlt K+S die Dividende 2022?

Die Dividende wird am dritten Bankarbeitstag nach der Hauptversammlung fällig. Daher dürfte die Dividende am 17. Mai 2022 an die Depotbanken ausgezahlt werden.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Wann notiert die K+S-Aktie „ex dividende“?

Die Aktie notiert am ersten Geschäftstag nach der Hauptversammlung „ex dividende“ – der Kurs der Aktie reduziert sich um den Wert der Dividende. Hier geht es zum aktuellen Kurs der K+S-Aktie.

Wann musste ich 2022 K+S-Aktien gekauft haben, damit ich Dividende erhalte?

Um für das Geschäftsjahr 2021 K+S-Dividende zu erhalten, mussten die Aktien spätestens am Tag der Hauptversammlung 2022, also am 12. Mai 2022, im Depot liegen.

Mehr: Welche Unternehmen sich 2021 an die Börse wagen