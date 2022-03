Nemetschek-Hauptversammlung 2022 Wie viel Dividende zahlt Nemetschek?

Die Nemetschek-Dividende für das Geschäftsjahr 2021 soll höher ausfallen als im Vorjahr. Hier erfahren Sie alle Eckdaten zur Nemetschek-Hauptversammlung 2022.

Wann ist die Nemetschek-Hauptversammlung 2022?

Die Hauptversammlung des Bau- und Planungs-Softwarespezialisten Nemetschek soll am 12. Mai 2022 stattfinden.

Wie hoch ist die Nemetschek-Dividende 2022?

Vorstand und Aufsichtsrat der Nemetschek AG schlagen für das Geschäftsjahr 2021 eine Dividende von 0,39 Euro pro Aktie vor.

Wie hoch war die Nemetschek-Dividende 2021?

Für das Geschäftsjahr 2020 lag die Dividende bei 0,30 Euro.

Wann zahlt Nemetschek die Dividende 2022?

Die Dividende wird am dritten Bankarbeitstag nach der Hauptversammlung fällig. Daher dürfte die Dividende spätestens am 17. Mai 2022 an die Depotbanken ausgezahlt werden. Im Dividendenkalender finden Sie alle entsprechenden Termine von Unternehmen im Dax, MDax und SDax.

Wann notiert die Nemetschek-Aktie „ex dividende“?

Am ersten Geschäftstag nach der Hauptversammlung notiert die Aktie „ex dividende“ – der Kurs der Aktie reduziert sich um den Wert der Dividende. Hier geht es zum aktuellen Kurs der Nemetschek-Aktie.

Wann muss ich 2022 Nemetschek-Aktien gekauft haben, damit ich Dividende erhalte?

Um für das Geschäftsjahr 2021 Nemetschek-Dividende zu erhalten, müssen die Aktien spätestens am Tag der Hauptversammlung, am 12. Mai 2022, gekauft worden sein.

