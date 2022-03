SAP-Hauptversammlung 2022 Wie viel Dividende bringt die SAP-Aktie?

SAP lädt die Aktionäre im Mai zur Hauptversammlung ein. Die Dividende ist gestiegen. Hier erfahren Sie alle Eckdaten zur SAP-HV 2022.

Wann findet die SAP-Hauptversammlung 2022 statt?

Die SAP-Hauptversammlung 2022 findet am 18. Mai 2022 statt.

Wie hoch ist die SAP-Dividende 2022?

Für das Geschäftsjahr 2020/2021 (1. Oktober 2020 bis 30. September 2021) wird eine Dividende in Höhe von 2,45 Euro je Stammaktie und Vorzugsaktie vorgeschlagen.

Wie hoch war die SAP-Dividende 2021?

Die Dividende 2021 für das Geschäftsjahr 2020 betrug 1,85 Euro je Aktie.

Wann zahlt SAP die Dividende 2022?

Die Dividende wird in der Regel am dritten Bankarbeitstag nach der Hauptversammlung fällig. Daher dürfte die Dividende spätestens am Montag, den 23. Mai 2022, an die Depotbanken ausgezahlt werden. Im Dividendenkalender finden Sie alle entsprechenden Termine von Unternehmen im Dax, MDax und SDax.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Wann notiert die SAP-Aktie „ex dividende“?

Am ersten Geschäftstag nach der Hauptversammlung notiert die Aktie „ex dividende“ – der Kurs der Aktie reduziert sich um den Wert der Dividende. Hier geht es zum aktuellen Kurs der SAP-Aktie.

Wann muss ich 2022 SAP-Aktien kaufen, damit ich Dividende erhalte?

Um für das Geschäftsjahr 2021 SAP-Dividende zu erhalten, müssen die Aktien spätestens am Tag der Hauptversammlung, am 18. Mai 2022, im Depot liegen.

Mehr: SAP hat ein solides Geschäftsjahr hingelegt - Aktionäre profitieren von steigender Dividende