Heidelberg Materials HV 2023 Wie viel Dividende zahlt die HeidelbergCement AG?

Die HeidelbergCement AG lädt ihre Aktionäre im Mai zur Hauptversammlung 2023. Alle Eckdaten und Infos zur HV und Dividende 2023 finden Sie hier.

Wann wird die Heidelberg-Materials-Hauptversammlung 2023 abgehalten?

Die Hauptversammlung der HeidelbergCement AG ist auf den 11. Mai 2023 datiert.

Wie hoch ist die Heidelberg-Materials-Dividende 2023?

Für das Geschäftsjahr 2022 wird den Aktionären der HeidelbergCement AG eine Dividende von 2,60 Euro je Aktie vorgeschlagen.

Wie hoch war die Heidelberg-Materials-Dividende 2022?

Die Aktionäre der HeidelbergCement AG hatten 2022 für das Geschäftsjahr 2021 eine Dividende in Höhe von 2,40 Euro je Aktie beschlossen.

Wann zahlt Heidelberg Materials die Dividende 2023?

Die Dividende wird am dritten Bankarbeitstag nach der Hauptversammlung fällig. Daher dürfte die Dividende am 16. Mai 2023 an die Depotbanken ausgezahlt werden.

Wann notiert die HeidelbergCement-Aktie „ex dividende“?

Am ersten Geschäftstag nach der Hauptversammlung notiert die Aktie „ex dividende“ – der Kurs der Aktie reduziert sich um den Wert der Dividende. Hier geht es zum aktuellen Kurs der Heidelberg-Aktie.

Bis wann muss ich 2023 Heidelberg-Materials-Aktien kaufen, damit ich Dividende erhalte?

Um für das Geschäftsjahr 2022 Heidelberg-Materials-Dividende zu erhalten, müssen die Aktien spätestens am Tag der Hauptversammlung 2023, dem 11. Mai, im Depot liegen.

Hintergrundinformationen zu Heidelberg Materials

Im vergangenen Jahr hatte der Baustoffkonzern Heidelberg Materials mit schwierigen Marktfaktoren zu kämpfen. Die gestiegenen Energie- und Rohstoffpreise führten zu einer gedrosselten Nachfrage nach Baustoffen, was sich auch in den Unternehmenszahlen widerspiegelte. Der operative Gewinn schrumpfte um 6,1 Prozent auf 2,5 Milliarden Euro. Unterm Strich fiel das Ergebnis also geringer aus, während der Umsatz um 11,9 Prozent auf rund 21,1 Milliarden Euro anstieg. Konzernchef Dominik von Achten geht jedoch für 2023 wieder von einem Aufwärtstrend aus. Zwar würde die Lage auf den Energie- und Rohstoffmärkten weiterhin volatil bleiben, aber die derzeitige Entspannung bei den Energiepreisen spiele dem Unternehmen in die Karten, vermeldete Heidelberg Materials. So legte bereits im jüngsten Quartal das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) von 91 Millionen Euro im Vorjahr auf 258 Milliarden Euro zu.

