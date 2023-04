Henkel-Hauptversammlung 2023 Wie viel Dividende bringt die Henkel-Aktie?

Die Henkel AG hat ihre diesjährige Hauptversammlung abgehalten. Wir beantworten die wichtigsten Fragen zur Hauptversammlung und Dividende 2023.

Wann war die Henkel-Hauptversammlung 2023?

Die Henkel-Hauptversammlung fand am 24. April 2023 statt.

Wie hoch ist die Henkel-Dividende 2023?

Die Aktionäre der Henkel AG haben für das Geschäftsjahr 2022 eine Dividende in Höhe von 1,85 Euro je Vorzugsaktie und 1,83 je Stammaktie beschlossen.

Wie hoch war die Henkel-Dividende 2022?

Auch für das Geschäftsjahr 2021 wurde eine Dividende in Höhe von 1,83 Euro je Stammaktie und 1,85 Euro je Vorzugsaktie beschlossen.

Wann zahlt Henkel die Dividende 2023?

Die Dividende wird am dritten Bankarbeitstag nach der Hauptversammlung fällig. Daher dürfte die Dividende am 27. April 2023 an die Depotbanken ausgezahlt werden.

Wann notiert die Henkel-Aktie „ex dividende“?

Am ersten Geschäftstag nach der Hauptversammlung notiert die Aktie „ex dividende“ – der Kurs der Aktie reduziert sich um den Wert der Dividende. Hier geht es zum aktuellen Kurs der Henkel-Aktie.

Wann muss ich 2023 Henkel-Aktien gekauft haben, damit ich Dividende erhalte?

Um für das Geschäftsjahr 2022 Henkel-Dividende zu erhalten, müssen die Aktien spätestens am Tag der Hauptversammlung, am 24. April 2023, im Depot liegen.

Aktuelles zur Henkel AG

Die Bilanz des Konzerns um CEO Karsten Knobel zeigt: Henkel kommt schlechter durch die Krise als die Konkurrenz. Vor allem hohe Ausgaben für Rohstoffe, Energie und Logistik schmälerten den Gewinn zuletzt. So blieb dem Unternehmen 2022 nur ein Jahresüberschuss von 1,2 Milliarden Euro – knapp ein Viertel weniger als 2021. Zum Vergleich: Trotz Krisensituation steigerte etwa Nivea-Hersteller Beiersdorf sowohl Gewinne als auch Umsätze im abgelaufenen Jahr im zweistelligen Prozentbereich.

Zudem belastet der Rückzug aus Russland das Geschäft des Konzerns aus Düsseldorf. So stark wie kein anderer Dax-Konzern war Henkel in Russland investiert. Inzwischen hat das Unternehmen das Geschäft an ein Konsortium russischer Finanzinvestoren veräußert.

