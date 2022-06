Impfstoffhersteller 75 Prozent Kurs-Plus in einer Woche: EU-Zulassung und neuer Großaktionär beflügeln Valneva

Der Impfstoffhersteller Valneva hat den ersten EU-zugelassenen Totimpfstoff gegen Corona entwickelt. Der Einstieg eines Pharma-Giganten gab der Aktie ebenfalls Auftrieb.

Zusammen mit dem Pharmariesen Pfizer arbeitet Valneva an einem Lyme-Borreliose-Impfstoffkandidaten. (Foto: Bloomberg) Valneva

Frankfurt Gleich zwei Nachrichten sorgen für einen Schub der Aktie des Impfstoffherstellers Valneva: die Zulassung des Covid-19-Impfstoffs des Unternehmens in der Europäischen Union und der Einstieg des US-Pharmariesen Pfizer. Innerhalb von einer Woche ist der Kurs der Valneva-Aktie um 75 Prozent in die Höhe geschossen.

Allein am Donnerstag kletterte die Aktie des französisch-österreichischen Unternehmens um gut ein Fünftel auf bis zu 15 Euro. Am Freitag trauten Anleger offenbar der Euphorie doch nicht so ganz: Die Aktien gab rund elf Prozent wieder ab.

Für den jüngsten Kursanstieg sorgte am Donnerstag die Europäische Arzneimittelbehörde EMA, die nun grünes Licht für den Corona-Impfstoff des Unternehmens gab. Der zuständige Ausschuss empfahl den Impfstoff zur Verwendung als Erstimpfung bei Menschen im Alter zwischen 18 und 50 Jahren.

