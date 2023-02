Infineon-HV 2023 Wie viel Dividende zahlt die Infineon Technologies AG?

Mitte Februar können die Aktionäre über die Infineon-Dividende für das abgelaufene Geschäftsjahr abstimmen. Alle wichtigen Informationen zur Infineon-Hauptversammlung 2023, zur Aktie und zur Dividende im Überblick.

Wann findet die Infineon-Hauptversammlung 2023 statt?

Die Infineon-Hauptversammlung wird am Donnerstag, den 16. Februar 2023, stattfinden. Die Veranstaltung wird virtuell abgehalten und beginnt um 10 Uhr.

Wie hoch ist die Infineon-Dividende 2023?

Für das Geschäftsjahr 2021/2022 (1. Oktober 2021 bis 30. September 2022) schlagen Vorstand und Aufsichtsrat der Infineon Technologies AG eine Dividende von 0,32 Euro je dividendenberechtigter Stückaktie vor. Das wären fünf Cent mehr Dividende als im Vorjahr. Den Vorschlag müssen die Aktionäre aber auf der Hauptversammlung noch bestätigen.

Wie hoch war die Infineon-Dividende 2022?

Die Infineon-Aktionäre hatten auf der Hauptversammlung 2022 für das Geschäftsjahr 2020/2021 eine Dividende von 0,27 Euro je Aktie beschlossen.

Wann wird die Infineon-Dividende 2023 ausgezahlt?

Die Dividende ist am dritten Bankarbeitstag nach der Hauptversammlung fällig. Daher dürfte die Dividende am Dienstag, den 21. Februar 2023, an die Depotbanken ausgezahlt werden.

Wann notiert die Infineon-Aktie „ex dividende“?

Am ersten Geschäftstag nach der Hauptversammlung notiert die Aktie „ex dividende“ – der Kurs der Aktie reduziert sich um den Wert der Dividende. Hier geht es zum aktuellen Kurs der Infineon-Aktie.

Ich besitze Infineon-Aktien am Tag der HV und verkaufe sie ex-Dividende einen Tag später. Erhalte ich Dividende?

Ja. Wer am Tag der Hauptversammlung zum Handelsschluss Infineon-Aktien hält, erhält auch die Dividende 2023. Erst am neuen Handelstag wird die Aktie ex-Dividende gehandelt. Veräußern Anleger ihre Aktien dann, erhalten sie die Dividende dennoch, da sie die Aktie am Tag der Infineon-HV im Depot hatten.

Aktuelles zu Infineon:

Trotz eingetrübter Konjunkturaussichten erhöhte Vorstandschef Jochen Hanebeck zuletzt noch die Prognose. So soll die Marge im laufenden Geschäftsjahr um einen Prozentpunkt erhöht werden. Die Investoren sehen Infineon schon seit längerem positiv. Seit Jahresbeginn ist der Aktienkurs um etwa ein Fünftel gestiegen.