Insiderbarometer Nach dem Einbruch an den Aktienmärkten: Top-Manager greifen wieder zu

Vorstände und Aufsichtsräte haben den Kursrutsch an den Börsen genutzt, um Aktien der eigenen Firma zu kaufen. Warum das trotzdem noch kein Kaufsignal für Aktien ist.

Der Dax hat sich schnell wieder erholt. (Foto: Marc-Steffen Unger für Handelsblatt) Dax-Tafel bei der Frankfurter Börse

Frankfurt Kaufen bei sinkenden Kursen ist das antizyklische Verhalten, das Vorstände und Aufsichtsräte bei ihren Aktienkäufen häufig auszeichnet. Die Insider kennen ihr Unternehmen besser als jeder andere Investor und lassen sich durch fallende Kurse weniger verunsichern, wenn sie von ihrem Unternehmen überzeugt sind.

Auch im März haben die Insider gerade Anfang des Monats die im Zuge des Ukrainekriegs gefallenen Aktienkurse genutzt, um günstiger einzukaufen. „Im Vergleich zu den letzten scharfen Einbrüchen an der Börse fehlte es den Käufen aber an der Breite“, sagt Olaf Stotz, Professor an der Frankfurt School. „Die Volumina sind deutlich zurückgegangen, und im großen Stil schlugen wie zum Beispiel bei United Internet vor allem die Insider zu, die ohnehin häufig kaufen“.

Auf der anderen Seite trennten sich auch nur sehr wenige Führungskräfte von Aktien. Bei Unternehmen aus den Indizes Dax, MDax und SDax gab es im März keinen einzigen Verkauf.

